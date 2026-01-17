来日したイタリアのジョルジャ・メローニ首相が高市早苗首相との２ショットを披露し、注目を集めている。

メローニ氏は１６日に首相官邸を訪れ、高市首相と会談した。その後に自身のインスタグラムを更新し、「遠く離れているが、ますます近づいている２つの国」と友好的な関係をコメント。「＠ｔａｋａｉｃｈｉ＿ｓａｎａｅ との友情と絆」と記し、高市首相と笑顔の写真をアップ。おちゃめなアニメ風の画像も掲載した。

高市首相はトレードマークとなっている鮮やかなブルーのジャケットを着用。メローニ氏は白のジャケットコーデで、ブロンドの髪が映えている。

ＳＮＳでは「メローニ様！ようこそ日本へ」「お美しい」「二人ともとってもキュートで美しい笑顔」「仲の良い姉妹のよう」「髪の毛ツヤツヤ」「超綺麗でビビったわｗ」「メローニさん自らアニメ絵を投稿してくれるとは」「ほんと、可愛らしい」「白のスーツがお似合いで華がありすぎる」とビジュアルが話題に。またメローニ氏が１５日に４９歳の誕生日を迎えたことから「誕生日おめでとう！」「友人同士の誕生日会みたいで、とてもいいですね」との声も上がった。