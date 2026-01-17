◇スノーボード・スロープスタイル（ＳＳ）Ｗ杯第２戦・予選（１６日、スイス・ラークス）

２月のミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の最終選考を兼ねた大会で男子予選が行われ、昨年世界選手権ビッグエア（ＢＡ）覇者の木俣椋真（ヤマゼン）は９０・５０点をマークし、２組２位で１７日の準決勝に進んだ。２３年世界選手権同種目優勝で、昨年は銀の長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）は、７４・００を出し、１組６位で準決勝進出。この結果を受け、全日本スキー連盟が定める基準を満たし、ミラノ・コルティナ五輪のＢＡ、スロープスタイル（ＳＳ）代表入りを確実にした。ともに初出場となる。

２３歳の木俣は前回２２年北京五輪出場に届かず、悔しい思いをしており、念願の初出場となった。２０歳の長谷川は２３年の世界選手権でＢＡの日本男子初優勝。帝勝の名はゴルフのタイガー・ウッズから「帝に勝って一番に」と思いが込められる。既に確実にしている２１歳の木村葵来（ムラサキスポーツ）、２０歳の荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）も含めて、全４人が初出場のフレッシュな顔ぶれになった。

既に確実にしている木村葵は２組３位、弟の悠斗（ヨネックス）は同１０位で準決勝に進んだ。一方で、五輪代表を争った宮村結斗（ムラサキスポーツ）は予選落ちとなった。