「もっと早く買えばよかった」台所マニアが選ぶ「買ってよかった愛用キッチングッズ」

昨年の夏に引っ越したことをきっかけに、キッチンまわりのものをいろいろと見直すことに。「引っ越しハイ」もあり、使い慣れた道具を買い替えたり、ずっと気になっていたものを新しく迎えたり。

正直なところ「これは買わなくてもよかったかも」というものもあります。その一方で、使うたびに「これにしてよかった」と思える道具も、いくつか残りました。

この記事では、キッチングッズ大好きな私の「買ってよかったキッチングッズ」を6つ紹介します。

「モヤっと感」は小さくなかったのかも

カトラリーボックスや食品ストックケースに落ちた小さなゴミ。見て見ぬふりをしたくない自分と、面倒だと思う自分。たいていは後者が勝ち、ミジンコ程度のモヤっと感が少しずつ積み重なっていきます。

SNSでこの商品を見つけたとき、使っている自分をリアルに想像できました。感動と勢いのまま、その日のうちに購入しています。

とにかく小さくて軽い。これが最大のメリットです。「きれいにしなきゃ」と気負って手に取るのではなく、調理中でも無意識に取ってしまうほど手馴染みがいい。かなり頻繁に使うので、コンロ横に出したままです。

正直なところ、けっして手に取りやすい価格ではないのですが、自分でも驚くほど満足度が高くなりました。「ミジンコ程度」と思っていたモヤっと感は、自分で思っていたより大きかったのかもしれません。

＼ 購入したアイテムはこちら！／

（株）シー・シー・ピー｜コードレスハンディクリーナーSMOOK

「手間がかかる」という思い込みが消えた

以前はごく普通のざるを使っていたのですが、パスタや手羽元を湯切りしたあとのデンプン質や脂、ほうれん草を水洗いしたあとの砂などが詰まり、洗うことが億劫に感じていました。

そんな話を知人にしたところ、おすすめされたのがパンチングタイプのざるです。以前のものより少し値は張りましたが、引っ越し直後の勢いもあって、思い切って購入することに。

汚れが入り込みやすい網目や継ぎ目がなく、表面はすっきりとしたつくり。パスタの湯切りをしたあとのデンプン質もさっと落ち、乾くのも早い。

使い続けているうちに「ざるは手間のかかる道具」という思い込みが消えました。道具ひとつでこんなにも変わるものなんですねえ。

＼ 購入したアイテムはこちら！／

柳宗理｜手付きパンチングストレーナー 23cm・パンチングストレーナー 16cm

木のまな板をあきらめずに済んだ

台所用漂白剤が使えないことや、汚れがしみ込みそうで気になるけど、刃当たりの良さにはやっぱり惹かれる。そんな私が木のまな板を選べたのは、手軽に削ってケアできる道具があると知ったからです。

表面を削ると汚れが落ち、手触りも戻ります。木の香りがふわっと立ち上がるのも心地いい。いまも汚れが気にならないわけではありませんが、これがあるおかげで構えすぎずに木のまな板を使えています。

＼ 購入したアイテムはこちら！／

（株）フチオカ ｜MS-84 磨きま専家 まな板削り ツルツル仕上げセット

ペットボトルの山から解放された

毎晩ハイボールを飲むので、炭酸水は欠かせません。以前はケース買いでネット購入していましたが、置き場所を取るうえに、ペットボトルゴミが大量に出ていました。

まわりの酒のみ友だちは、気づけばほとんどがソーダストリーム派。引越しを機に、ようやく私も購入しました。

使い方はよく知られている通りで、水をセットしてボタン数回を押すだけ。できたての炭酸は気が抜けにくく、味についても文句なし。

ガスシリンダーの交換方法は、おもに2つあります。どちらも経験しましたが、（2）のほうが自分に合っていると感じました。

（1）オンライン注文

使い切ったシリンダーを配送員に渡して、新しいものと交換する方法。

メリットは、とにかく楽なこと。デメリットは、指定した時間帯に在宅の必要がある、配送員を待たせてしまいそわそわする（交換作業は注文者でおこなうため）、到着まで時間がかかる、などです。

（2）近隣の取扱店に持ち込む

メリットは、仕事や買い物のついでに済ませられること、（1）より安いこと。デメリットは、重いことや、近くに取扱店が無い可能性があることなどです。

炭酸の強弱は調整できますが、強炭酸を続けるとガスの減りは早くなります。わが家の場合、私も夫も喉が痛くなるほどシュワッシュワにしたい派なので、飲むたびに「追い炭酸」。ペットボトルを購入していたときに比べても、驚くほど安くなったとは感じていません。

ですが、重たいペットボトルを運ぶ必要は無くなり、ストックの場所も不要。ゴミ捨ての頻度もぐんと減りました。使用頻度は高く、いまではキッチンの「一等地」に置くほど。満足度はかなり高いです。

＼ 購入したアイテムはこちら！／

ソーダストリーム｜TERRA (テラ) スターターキット ホワイト

手軽+美味しい+コンパクト＝最高！

引っ越し直後に全自動調理鍋を購入しました。すごく楽しみにしていたのですが、想像以上に大きく、調理台に置くとスペースを圧迫してほかの作業がしにくそう。出して使うのに気合いが必要な家電になり、けっきょく使わないまま知人に譲ってしまいました。

そんな私が「これなら続けられそう」とリベンジしたのが、この調理ポットです。

「操作は簡単」と書かれていても、使ってみると意外に手間がかかる調理家電もあります。その点、このポットは本当にシンプル。食材を切って入れて、ボタンを押すだけ。

動作音は控えめで、調理中に気になることはほとんどありません。「動いているかな？」と様子を見に行くことがあるくらいです。

パーツが少なくお手入れも簡単。ただし刃は取り外せません。水と洗剤を入れてクリーンモードで回せば短時間できれいになるので、私はとくに気にならないです。

付属の冊子や公式サイトにたくさんレシピ紹介があるので、マンネリも解消できそう。私のお気に入りは、かぼちゃのポタージュとグリーンスムージー。「こんなに簡単なのに！」と、作るたびに感動する美味しさです。

＼ 購入したアイテムはこちら！／

レコルト｜自動調理ポット クリームホワイト RSY-2(W)

H2：しまっていても、うれしい器

2年ほど前にSNSで見かけて、心臓がバクバクするほどのひとめぼれでした。それからずっと気になっていたものの、なかなかご縁に恵まれず。今年ようやくタイミングが合い、わが家に迎えることができました。

とにかくかわいい。どの角度から見てもかわいい。食器棚を開けたときにちらっと見えたり、ふきんで拭いたりしているときも、やっぱりかわいい。でも、わが家に来たからにはバリバリ働いてもらわないと！ たくさん使って、たくさん楽しみたいと思います。

＼ 購入したアイテムはこちら！／

田子美紀｜パッチワーク深皿・パッチワークプレート

※当記事は、WEBサイト「台所図鑑」がまとめた記事コンテンツです。紹介した商品や効果は使用環境などで異なり、保証するものではありません。ご購入の際は、各商品の公式情報やレビューなどをご確認のうえでご判断ください。

