久々のラウンド前の練習法！有村智恵がレッスン

「久しぶりのラウンドが決まったゴルファー」は、このレッスンが必読。

有村自身、産休や育児でクラブを握らない時間が長かったが、そこから復帰するまで経験をもとに、急ピッチで仕上げる”いろは”を伝授します！

アイアンの練習で重要なのはヘッドを積極的に走らせる意識！

ここからヘッドを走らせます（写真左）

ヘッドが手を追い越してハンドレイトになるイメージです！（写真右）

「スタート前のアイアンショットは、しっかりヘッドを走らせて打つ練習が大切です！」と有村。コースに行くとOBなどが気になり、思い切りが悪くなるのはトッププロでも同じ。その”予防策”として、ヘッドの重さを利用したスイングを練習することが重要だそうだ。

ヘッドを走らせるためには、上半身の脱力が必要不可欠。必然的に「リキみ」を抜くことにつながり、左右へのバラつきも軽減される。「飛んで曲がらない」要素をスイングに取り入れられるので、アイアンだけでなくドライバーショットも安定してくる。

フィニッシュは左足1本で立つ

右足を浮かせても立てるくらい振り切るのがグッド。「フィニッシュをしっかりとることが1番のミス防止につながりますよ」と有村。

ハンドファーストのイメージは×

「ハンドファーストのイメージはオススメしません」（有村）。コースでは体がリキみがちなため振り遅れやすい。ヘッドを走らせたハンドレイトのイメージがちょうどいいそうだ。

左肩のポジションに注意

バックスイングで左肩が上がると、プレーンがフラットになる。この状態からヘッドを走らせてしまうと、プッシュスライスなど曲がり幅の大きなミスショットが出やすい。

アドレスとアライメントがドライバーショットの成否を分ける！

「ティーショットは打つ前にすべてが決まるといっても過言ではありません」と有村。飛距離の出るドライバーは、ほかのクラブ以上に”アドレスまでのルーティン”が 結果を左右するそうだ。

また、ボールへ近づいていくときの”歩き方”にもドライバーならではの注意点があり、これをマネるだけでも飛躍的にナイスショットの確率がアップする。あとはフィニッシュまで振り切るのも大切で、1日のラウンド中のティーショットを優位に進める秘けつになる。

目線が下がらないように注意してください！

「狙いを決めてから構えるまで、ボールが飛んでいく高さに目線を送り続けましょう」（有村）。地面や旗などを見ると目線は下がりがちになるが、これがミスにつながってしまうこともある

アドレスに入るまで目線の高さをキープ！

両ツマ先の前にクラブを置いて、目標方向に対して正しい向きで構えられているか確認。こういったチェックを惜しまず、感覚とのズレをなくすことが大切。

正しいアライメントを体に覚えこませましょう！

いつもより大股で歩く

いつもより歩幅を大きくしながらアドレスに入る 。股関節がほぐれ、ドライバーショット用の大きくゆったりしたスイングをしやすくなる。

左右の肩の高さに注意

「体の正面でクラブを真っすぐ立ててから下ろし、軸を整えます」（有村）。ドライバーはアッパーに打つため、右肩が下がってOKだが、下がりすぎはNG。

ジャンプしながら腰を切る

フィニッシュまで全身で振り切るイメージです

ジャンプしながら回転して振るドリルは、ドライバーの練習法として有効。上半身だけでなく、全身で振る感覚をマスターできる。

体が硬い人は、左足のツマ先を少し外に向ける構えがオススメ。体を目標方向に回しやすくなり、フィニッシュまでラクに振り切れるようになる。

いかがでしたか？ レンジでの練習では、アドレスとアライメントをぜひ意識してみてください！

有村智恵

●ありむら・ちえ／1987年生まれ、熊本県出身。159cm。JLPGAツアー通算14勝（メジャー1勝）。23年には自身が発起人となるLADY GO CUPをスタートさせるなどゴルフ界に尽力。双子の男の子の母。

協力＝袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース