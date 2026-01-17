衆議院解散・総選挙に向け立憲民主党と公明党は、新党の名前を「中道改革連合」と発表しました。一方、高市首相が選挙を前に、政府の「政務三役」による政治資金パーティーの開催を全面的に禁止する方向で調整していることが、新たにわかりました。

■メローニ首相との親密さをアピール

首相官邸に楽器の音が響く中、イタリアのメローニ首相を出迎えた高市首相。プレゼントを手渡す場面もありました。

高市首相

「お嬢さまがサンリオ好きということで」

行われた日伊首脳会談。

高市首相

「ジョルジャ（メローニ首相）の訪日を機に、2国間の関係を特別な戦略的パートナーとしてさらなる高みを目指すことといたしました」

お互いを「ジョルジャ」「さなえ」とファーストネームで呼び合うなど、親密さをアピールしました。

■政務三役による資金パーティー全面禁止の方向で調整

連日、外交日程をこなす中、16日は衆議院の解散・総選挙をめぐる言及はありませんでした。

ただ、高市政権をめぐっては、16日夜に新たにわかったことがあります。

政権幹部によると、高市首相は閣僚や副大臣、政務官の「政務三役」による政治資金パーティーの開催を、全面的に禁止する方向で調整しているということです。

衆院選を控える中、政治改革を進める姿勢をアピールする狙いがあるとみられます。

■新党「中道」消費税減税を実現する考え

一方の野党。新党結成を合意した立憲民主党と公明党トップが“新たな名前”を発表しました。

公明党 斉藤代表

「新党の名前は中道改革連合。略称、中道」

青い政党カラーとロゴとともに発表された、新党の名前。

立憲民主党 野田代表

「中道は右にも左にも傾かずに、熟議を通して解を見いだす基本的な姿勢」

消費税減税や社会保険料の引き下げなどを実現する考えを強調しました。

消費税減税は、いまの時点では自民党が慎重な姿勢であるため、選挙戦でも対立軸になる可能性があります。

立憲民主党 野田代表

「今回は、まさに勝負所だと思っている。政界再編のある種、第一歩を踏み出す戦いになる」

新党は16日から3日間限定で候補者の緊急公募を実施し、あわせて200人の擁立を目指すということです。

■公明票…麻生氏「強いやつは当てにしない」

新党結成について、自民党の麻生副総裁は16日。

──（新党結成で）自民党の一部では公明党の票が減るのではと心配も？

自民党 麻生副総裁

「選挙に弱いやつはみんないろいろ言うんだよ。大体当てが外れるのがほとんどで、思ったような様相にならないというのは、これまでどこかとどこかが一緒になったから、どこかの票が減る、そういうのは霞（かすみ）を食ってるみたいな話。選挙に強いやつは、そういうの当てにしないで選挙してる」

■野党連携に「希望の党、再びか」の声も

野党の議員からも、新党の動きを揶揄（やゆ）する声が。

野党議員

「希望の党、再びか」

希望の党と言えば…。

小池都知事（2017年）

「日本をリセットするために、この希望の党を立ち上げます」

2017年、当時の安倍首相が「国難突破解散」と銘打った衆院選を前に、小池都知事が新党「希望の党」を立ち上げました。

これにより、野党連携の動きが加速。

最大野党であった民進党が合流することとなり、“政権交代”の可能性も取り沙汰されましたが、希望の党に民進党議員が合流するにあたり、小池都知事が発した言葉で一変します。

小池都知事（2017年）

「（公認希望者について）排除いたします。絞らせていただくということです」

この“排除発言”は多くの反発を招き、勢いは失速。衆院選の結果も振るいませんでした。

■野田代表「できるだけ多くの人に入って」

希望の党と“同じてつを踏まない”ためでしょうか？

新党「中道改革連合」は、こう呼びかけました。

立憲民主党 野田代表

「できるだけ多くの人たちに賛同していただいて、入っていただきたい」

公明党 斉藤代表

「公明党ですが、現在いる衆議院議員は今回の選挙で引退する人を除いて、全員が新党に加わる予定です」

■菅元首相、共産・志位議長が不出馬を表明

選挙に向けた動きが活発化する中、16日に自民党の元首相が政界を去ることが明らかになりました。

「令和おじさん」の愛称で呼ばれた、菅義偉元首相。

菅元首相は1996年に初当選。第二次安倍政権では、内閣の要である官房長官を、在職日数歴代1位となる7年8か月務めました。

安倍元首相の退任後は、第99代首相に就任。新型コロナウイルスへの対応などに尽力しました。

関係者によると、次の衆院選には出馬せず引退の意向を固め、17日に記者会見に臨む予定だということです。

また、共産党で歴代最長の23年間、トップの委員長を務めた志位和夫議長も、次の衆院選への不出馬を表明。党の議長職は引き続き務めるということです。

超短期決戦の衆院選。19日夕方に会見予定の高市首相が何を語るのか、注目されます。

（1月16日放送『news zero』より）