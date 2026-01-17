大学入学共通テストが、１７日から２日間の日程で始まる。

今年は全国６５０会場で、約４９万６０００人が受験予定だ。体調不良や交通機関の乱れといったトラブルがあっても慌てないよう大学入試センターなどが呼びかけている。

ＪＲ山手線と京浜東北線では、１６日朝からダイヤが大幅に乱れた。交通機関の遅延や運休で試験開始の繰り下げを行うこともある。大学入試センターは、受験票に記載された「問合せ大学」に電話で連絡するよう呼びかけている。

当日、体調不良の場合、センターは「無理をせず追試験を申請してほしい」としている。２４、２５日実施の追試験は、問合せ大学に申請する。医療機関からの診断書などが必要となる。

痴漢被害による欠席などでも追試験が認められる。遅刻を懸念して被害を訴えづらいという理由で、試験会場に向かう受験生を狙う痴漢が増えるとされ、全国の警察や自治体が注意を呼びかけている。

ＪＲ東日本など関東の鉄道事業２２社は、試験期間に合わせて痴漢対策を強化。痴漢防止キャンペーン中であることを各社が車内放送で流す。警視庁が提供するアプリで、「痴漢です」などの文章がスマートフォンの画面に表示され、周囲に見せることで助けを求められる防犯アプリの利用も推奨している。

◇

気象庁によると、１７日は低気圧の接近に伴い、北日本と北陸は午後から雪や雨が降るという。そのほかの地域では広く晴れる。

１８日は、大陸から寒気が流れ込む影響などにより、北日本と北陸は朝から雪となり、特に北海道の日本海側では警報級となる恐れもある。それ以外は、晴れか曇りの見通し。