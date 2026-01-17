結婚相談所における婚活では、通常お見合いを経て真剣交際へと移ります。しかし、人によってはこの『お見合い』こそが大きな山となるようです。



【婚活漫画】『運命など存在しないので 敬意と誠意と安心』（全編を読む）

井原タクヤさんの作品『運命など存在しないので』の『第11話 敬意と誠意と安心』から続く一連のエピソードでは、恋愛経験ゼロの中年男性がお見合いに奮闘する姿が描かれています。同作は『ヤンマガWeb』（講談社）にて連載中の大注目作品です。



52歳の独身男性・目黒は現在、結婚相談所にてお見合いを重ねています。先日のお見合いには手応えがあると話す目黒でしたが、実際にはお断りとなりました。理由は「馬鹿にされているようで不快だった」とのこと。そこで目黒は、女性とのやり取りを振り返ります。



ホテルにて汗だくで登場した目黒は、お見合いが始まってすぐ女性が指定したホテルラウンジの料金に「高ッ！」と文句を言います。その後も最近太ってきたと話す女性に「前は痩せてたってことですか？」と釘を差し、その後も永遠と自分のことのみを話し続けていました。



そのことを聞いた結婚相談所の仲人・柏木は「ひどいですね」と目黒を一蹴します。目黒は「年上の男らしく振る舞ったつもり」とのことですが、柏木は「相手は仕事の取引先だと思ってください」と伝えました。女性とのお見合いに重要なのは『敬意』、そして『誠意』です。



今回の女性がニコニコと話を聞いていたのも、「つまらないと伝える価値もない」と思ったからでした。そこで柏木は、目黒に「女性はお見合いを楽しみたいと思っていない」「女性は『安心』を求めている」とアドバイスをします。



今回の失敗を糧に、目黒は次の女性・住吉とお見合いすることとなりました。目黒は女性が求める安心とは『仕事と頼りがい』と思い、自分の仕事っぷりと頼もしさを住吉に一方的に話します。目黒が話し終えたあと、住吉はトイレへと向かいました。



自信満々の目黒でしたが、ふと隣のお見合いカップルを見ると一方的に男性が自慢話をしてつまらなさそうな女性を見かけます。目黒は「彼女の顔をみているようで全然見てない」「駄目な男だな」と思いますが、自分も住吉の表情を思い出せないことに気付きました。



その後戻ってきた住吉を見ると、目黒は涙をこぼしながら「一方的につまらない話ばかりしてごめんなさい！」「自分をよく見せようとしていた」と正直に告白します。その言葉を聞いた住吉は、残り時間自分のことを話しはじめました。



結局、今回のお見合いもお断りとなりました。しかし、住吉にはお見合いのなかで『安心』と『誠実さ』を届けられたようです。



同作に対し、SNS上では「タメになった！」「自分もこうならないように気を付けないと…」などなどの声があがっています。そこで、作者の井原タクヤさんに話を聞きました。



実際のお見合いでも「男性は上手く行ったと思っても断られる」ケースは少なくない

ーお見合いの大失敗を描くきっかけを教えてください



このエピソードを描こうと思ったきっかけは、婚活の場では「男性はうまくいったと思っているのに、女性側はお断りを出している」というお見合いが少なくないと知ったことでした。



結婚という将来を見据えた場で、同じ時間を過ごしたはずの二人の評価が、なぜここまで食い違ってしまうのか。その点を興味深く感じ、エピソードとして自分なりに掘り下げることにしました。



ーお気に入りのシーンや台詞はありますか



お気に入りの台詞は、柏木が目黒に対して言った「お見合い相手は仕事の取引先だと思ってください」という言葉です。



目黒は年上の男性として振る舞おう、リードしようと意識するあまり、それが結果的に相手を下に見ているような態度として受け取られてしまいます。そして、本人としては悪気がない点がすれ違いを強めるポイントでした。



お見合いは、恋愛的な好意を示す場である以前に、相手からどう評価されるかがシビアに問われる場でもあり、それはビジネスで取引先を見定める場面にも似ています。その前提を端的に言い表しているのが、柏木の台詞だと思っています。



ーコミカルなシーンと目黒さんの真面目さがの対比が印象的でした。結婚相談所をテーマにした作品を描くにあたって、気をつけている部分はありますか。



結婚相談所というテーマを扱う上で意識しているのは、男女どちらかを悪者にするのではなく、「どうしてすれ違いが起きるのか」「なぜ勘違いが生まれてしまうのか」といった構造に目を向けることです。



婚活は感情の物語になりやすい題材ですが、その背後にある判断や前提にも光を当てたいと考えています。



1/20に発売される単行本2巻では、そうしたズレやすれ違いがよりはっきり表れるエピソードを収録しました。婚活の場面に限らず、仕事や人間関係にも通じる話として描いていますので、結婚したい人、したくない人、すでにしている人など、さまざまな立場の方に楽しんでもらえたらうれしいです。



（海川 まこと／漫画収集家）