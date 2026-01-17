岡山県新見市の温泉施設「新見千屋温泉いぶきの里」で、男性露天風呂や女性用シャワーなどから国の基準値の11倍の「レジオネラ菌」が検出されていました。しかし、指定管理者などは外部に報告することなく約3か月にわたり独断で営業を継続していました。

【画像をみる】「おわび 入浴施設の全面緊急メンテンナンス…」立て看板が掲示された温泉施設

なぜ？営業継続を「独断」で決定したのか

今月14日（水）新見市が会見を開き明らかになったものです。



それによりますと、「新見千屋温泉いぶきの里」では、昨年9月30日に実施された保健所の調査で、男性露天風呂、女性用シャワー、温泉源水槽から国の基準値を超えるレジオネラ菌が検出されました。





このタイミングで公表された経緯は？

＊基準値（10CFU/100ml未満）に対して、測定値は温泉源水槽（110CFU/ 100ml）、女性用シャワー（40CFU/ 100ml）、男性露天風呂（10CFU/100ml）。そして、10月9日に保健所から施設に対して「注意指導書」が出されていました。しかし、施設の指定管理者は「自粛は避けたい」と市の商工観光課に相談。市長に報告をせず消毒作業を行いながらの営業継続を独断で決定しました。そのため、すべての設備で、レジオネラ菌の陰性が確認された先月(昨年12月)26日まで営業自粛などの措置がとられませんでした。

事態が急転したのは今月9日ー。



市民からの情報提供があり、石田市長が報告を受け、情報公開の必要性などから会見を開いたものです。



先月26日までにすべての施設でレジオネラ菌の陰性が確認されていますが、安全に万全を期すため配管の清掃などを行うとして、今月13日から日帰り温泉の利用を休止しているということです。



公表されるまでの約3か月の間に1万1,000人あまりが利用したため、新見市は健康相談窓口を設置していますが、いまのところ健康被害は確認されていないということです。

今後の対応策について新見市は…

新見市は、「報告・連絡・相談」の在り方を今一度厳しく見直し、再発防止策を講じるとしています。また、基準値を超えたレジオネラ菌が検出された際の対応などを明記したマニュアルを策定し、監督責任を強化する方針です。