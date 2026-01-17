1月17日の運勢第1位は牡牛座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……牡牛座

今日は数字やお金に関する感覚が冴えわたります。仕事の収支や生活のバランスを整理すれば、未来の方向性がはっきり見えるでしょう。投資や運用を学ぶ時間を取ると、思わぬ好機が見えてくるかもしれません。判断力が光る一日です。

★第2位……乙女座

今日は、恋に真剣さが宿るとき。うわべのやりとりではなく、心の奥にある想いを丁寧に伝え合えるでしょう。気取らずに、素直な笑顔を向けることが何より大切。お互いに「大切な人」としての実感が深まり、関係に安心感が生まれます。

★第3位……山羊座

今日は一日、落ち着いた心で過ごせそうです。たとえ「どうしよう」と迷う場面が訪れても、あなたの持つ粘り強さがしっかり発揮されます。焦らずに取り組めば、最後には納得のいく成果を得られ、自分への信頼感もぐっと高まるでしょう。

★第4位……魚座

恋愛では「信じる心」が一層強くなる日。相手の愛情やこれからの関係を信じることで、あなた本来の魅力が輝きます。あえて言葉にしなくても、真っ直ぐなまなざしや柔らかな表情が、その気持ちをしっかりと相手に届けてくれるでしょう。

★第5位……蠍座

長時間の作業も、疲れを感じずに集中して取り組める日です。普段なら休みたくなるような場面でも、今日は「まだやれる」と感じられます。体力が続く限り、勢いのままに作業を続けるのが高いパフォーマンスを生み出す秘訣です。