6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から17日で31年です｡追悼のつどいが行われている兵庫県・神戸市から中継です。

31年前のきょう、「震度7」の揺れが街を襲い､6434人の命が失われました｡最愛の家族も、平穏な日常も、一瞬にして奪われました｡

“あの日を忘れない”という思いを胸に、地震が発生した午前5時46分、神戸の街は、静かな祈りに包まれました。

兵庫・北淡震災記念公園を訪れた人

「午前5時46分というのは、あの阪神高速道路の下を走っていたはずだった。その朝の仕事が、震災前に偶然なくなり、31年、ここに生きてこられたことに感謝しつつ、これでよかったのだろうか？という気持ちもあって…」

震災当時を直接知る世代が少しずつ減りつつある中、ことし6000本の灯籠で描かれた「つむぐ」という文字には、記憶や教訓を「次の世代」がつむいでいってほしいという「願い」と、つむいでいかなければならないという「決意」が込められています｡

災害は、全国各地で起きています｡1月17日のきょうという日は、31年前の神戸の街に思いを馳せながら、未来の災害への「備え」を、わたしたち一人一人が改めて考える日でありたいと思います。