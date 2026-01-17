21年前、福岡空港の近くで面識のない男に刃物で刺され、命を奪われた23歳の女性。キャビンアテンダントになる夢は突然、絶たれました。愛する娘を失い、長い間生きる意味を感じられずにいた父親。今、娘の姿を追うように、止まったままだった時計の針を動かし始めました。

■福島敏広さん（69）

「事件後、生きていくことの答えを探し求め、悩み続けていました。」



父親が語り出したのは、愛する娘の命を奪われたあの日からのことです。





北九州市に住む福島敏広さん（69）。どんな時間を、どんな思いで過ごしてきたのか、率直な言葉で伝えます。■福島さん「犯人への憎しみ。そのような簡単な単語のみでは言い表せない感情のまま生き続けてきた、地獄のような20年です。」2004年12月から2005年1月にかけ、飯塚市、北九州市、福岡市で3人の女性が相次いで殺害された連続殺人事件。3人を手にかけた男はいずれの被害者とも面識はなく、2011年に死刑が確定し、2019年に刑が執行されました。

福島さんの一人娘・啓子さんは、連続殺人事件の被害者の一人です。出勤途中、福岡空港近くの公園で男に刃物で刺され、命を落としました。23歳でした。



当時、福岡空港で地上支援業務に携わっていた啓子さん。キャビンアテンダントになる夢をかなえるため、仕事を続けながら専門学校に通っていました。



■福島さん

「基本的には真面目な子だったと思います。一生懸命さは伝わってくるね。何でも諦めない。」



犯人への憎しみ、娘を失った絶望的な悲しみで、生きる意味を感じられなくなった福島さん。



■福島さん

「そっとしておいてほしい、顔も見せたくないというのが本音でした。17年間。」

ふさぎ込むような心境に変化が生まれたのは、事件から17年後でした。



■福島さん

「過去を振り返るより、あしたを見つめたいね。子どもが遊んだり、ここで夢を語ったり悩み事を相談したりする公園になってほしいですね。」



啓子さんが命を落とした、福岡市博多区の「大井北公園」。福島さんは、事件後、啓子さんの友人たちが将来に不安を感じたり悩んだりするたびに、この公園を訪れていたことを知りました。



『夢を語り合った友人たちにとって、娘の存在は心の支えであり続けている』



福島さんは、この公園の愛称を「夢を語る公園」にできないかと福岡市に手紙を送り、その願いは3年前にかないました。



■福島さん

「啓子は人と語り合ったり人と接したりするのを大事にしていた子なので。我が子、啓子は夢の途中でそういう形になったので（友人たちは）夢が達成できたらいいかなと。」

もっと娘に寄り添いたくて始めたこともあります。



■福島さん

「こんにちは。」



福島さんは去年4月、北九州市立大学に入学しました。啓子さんが4年間通った母校です。



■福島さん

「キーワードは『人は集団になると無責任な態度や行動がなぜ発生するか』についてです。」



社会人の学び直しのための教育プログラムで、週に1回、心理学を学ぶ福島さん。学んだことは、講演活動に生かしていきたいと考えています。



■福島さん

「きょうの授業（の内容）も、実は月曜日に講演するんですよ。そこで入れ込む。（勉強した）『疎外感』も実はすぐ講演で入れ込んだんです。だから反響があったんですよ。」



警察署に講師として招かれた際には、大学で学んだ「疎外感」について早速、講演内容に盛り込みました。



■福島さん

「最近取り組んでいることを話します。疎外感と犯罪です。どうせ誰も分かってくれないなら、悪いことをしても同じだと考えるきっかけになってしまうことがあります。つまり（疎外感は）犯罪の温床になり得るのです。」



少年刑務所を訪れた際には、受刑者たちに向かって「夢を持ち、人は変われることを証明してほしい」と訴えました。

暗闇からはい上がり、少しずつ前へ歩み出した福島さん。



『娘に恥じない人生を送りたい』



強く、そう思っています。



■福島さん

「俺以上に精一杯生きた子だった。何でも前向きに生きた子。いいとは思わないけど、立派な人生だったと思う。だから、それを今、自分が追いかけるような。後を追う感じ。それだけでもうれしい、自分としては。悲しい反面はもう通り過ぎた。うれしい。思い出せることがやっぱりいいよね。すみません、涙が出てきた。うれしいよ、話せること自体が。」

福島さんのもとには、全国から講演の依頼が届きます。



■福島さん

「私も皆さんも人生は一度きりです。これからも辛抱我慢の連続です。どうか夢を語る公園を思い出して、一人娘を殺害されても苦しみながら生きているやつのことを思い浮かべて、耐えて生きてください。」



講演会では必ず、紙飛行機を一緒に折って飛ばしましょうと呼びかけます。ゆっくりと前に進む紙飛行機。その姿に、夢に向かって挑戦し続けた我が子を重ねる福島さん。最後は、“一番の願い”を言葉に託して、講演を締めくくります。



■福島さん

「最後に私の心からの叫びです。もう一度、我が子、啓子に会いたいです。」



