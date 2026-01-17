日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１７日、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバー１１人が追加発表されたことを報じた。

１６日に侍ジャパンの井端弘和監督が発表。すでにドジャース・大谷翔平投手、エンゼルス・菊池雄星投手ら８投手を先行発表したが、第２弾の今回は新たにオリールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３４）、阪神・佐藤輝明内野手（２６）ら１２人の出場を発表したことを伝えた。

またスポーツコーナーを担当する同局の辻岡義堂アナウンサーは「大谷を含めたメジャー組には２月２７日の名古屋での強化試合から合流できるよう要請しているとのことです」と紹介。

これにＭＣの中山秀征は「もう、すぐだね〜」と満面の笑み。辻岡アナが「ＷＢＣ、アメリカは本気ですから日本代表もあとどんなメンバーが入ってくるのか注目です」と話しかけると、中山は「メジャー組ね、岡本（和真）選手とか村上（宗隆）選手あたりがどうなるのか。でも菅野投手が入ったのがうれしいね。やっぱりベテランの味を見せてほしいね」と期待を膨らませていた。