人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

「もしあのとき…」と後悔してしまう

進学や就職、転職や引っ越し。人生には大きな選択の場面がいくつもあります。

そのたびに「これで良かったのか」と悩み、選んだ後も不安が消えず、心が落ち着かなくなる。別の道を想像しては「もしあのとき…」と考えてしまう。どんな選択をしても、心から納得できません。

でも考えてみれば、すべての道に「完璧な正解」があるわけではありません。誰かにとっての最適解が、自分にとっても正解とは限らない。正解はあらかじめ用意されているものではなく、「選んだ道を正解にしていく」過程の中で生まれていくのです。

わたしたちが不安を抱くのは、未来が見えないからです。人間の脳は「不確実」を嫌い、つい最悪のシナリオを想像します。けれど未来はまだ存在していません。それなのに「間違えたかもしれない」と自分を責める。その思考が心を疲れさせてしまうのです。

不安になるのは、あなたが人生を真剣に考えている証拠。大切だからこそ「失敗したくない」と思う。その不安は、決して悪いものではありません。むしろ、人生に誠実であることの裏返し。

後悔しないために大切なのは、選んだ道の中で「意味」を見つけること。小さな喜びや学びを意識的に積み重ねれば、その道は少しずつ、自分にとっての正解に変わっていきます。「もしあのとき…」と振り返るよりも、「これからどう生きるか」を見つめてください。

日常の小さな選択でも同じです。買い物のとき、旅行先を決めるとき、「本当にこれで良かったのか」と思う瞬間は誰にでもあります。でも、選んだからこそ出会える景色や人が必ずあります。選ばなければ、その可能性には一生たどり着けません。

どうか安心してください。正解は未来にではなく、歩むあなたの中に育っていきます。

迷った時間も、不安な気持ちも、人生の一部です。そして、その揺れのすべてがあなたを成長させています。

だから大丈夫。今の選択を信じて、一歩ずつ進んでください。

選んだ道を正解に変える力は、すでにあなたの中にあるのです。

決まった正解なんてない

自分で選んだ道を正解にすればいい

