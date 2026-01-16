食道がんの初期症状・末期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック）

佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸クリニック」開業。地域医療に従事しながら、医療関連の記事の執筆や監修などを行なっている。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医の資格を有する。

「食道がん」とは？

食道がんは、食道粘膜に発生するがんです。食道がんは、中年の男性に多く発生します。食道のどの部位にもがんはできますが、食道の中央付近で発生することが多いです。また、日本では組織型は扁平上皮がんが約9割と多いです。欧米で多い腺がんは日本では少ない傾向です。しかし、近年生活習慣は欧米化し、肥満も増え胃食道逆流症に関連した腺がんが徐々に増加しています。

食道がんは初期では症状があまり見られません。しかし、進行すると、食事の飲み込みにくさやつかえ感などの症状がみられます。また、声のかすれ（嗄声）や咳、胸・背中の痛みなど食道以外の症状を伴うこともあります。

食道がんは早期のがんであってもリンパ節転移を起こしやすく、注意が必要です。また、食道がんが進行した状態で発見された場合、未だに生存率は低い状態です。このためなるべく早期で発見することが大切です。早期に発見するために、気になる症状がある場合には早めに受診をしましょう。

食道がんの前兆となる初期症状

食道がんの初期では無症状であることが多いです。進行すると、さまざまな症状が認められるようになります。

食べ物でしみる感じ

食べ物を飲み込んだときに、しみたり、チクチク痛んだりする症状が起こることがあります。胸やけのように感じる方もいます。食道がんがある部分が通常の食道粘膜より刺激を受けやすくなっているためです。そのため、食べ物が通過する際にこすれて、しみるような感じを受けると考えられます。このような症状が出た場合には、消化器内科で相談をしてみましょう。

食べ物がつかえる感じ

食道がんの症状でよくみられるものは、食べ物を飲み込んだときにつかえる感じです。食べ物を飲み込んだ際に飲み込みづらくなったり、つかえると感じたりする様になります。これは、食道がんが進行し、食道の内部が細くなることにより起こります。水分などの液体は通過しても、固形物の通過しづらさが出てきます。さらに悪化すると、液体でも通過できなくなり、嘔吐もみられるようになります。しかし、これらの症状は他の病気でも起こり得るため、症状のみでは区別がつきません。症状がある場合には消化器内科を受診して、上部消化管内視鏡検査などの検査を行いましょう。

食道がんが進行すると現れる症状（末期症状）

声のかすれ・咳

食道がんが進行して、近くにある声帯の動きを調整する反回神経に浸潤したり、周囲のリンパ節に転移して大きくなりこの神経を圧迫すると、声のかすれがみられるようになります。声のかすれのことを嗄声といいます。

また、先ほどお話ししたようにがんが気管や気管支まで広がると気管支を刺激するために咳の症状が出ます。この場合の咳は、持続する止まりにくい咳であることが多いです。また、飲み込みづらさからむせ込みが多くなり、食後に咳が多くみられることもあります。

食道がんで咳や嗄声がみられることが比較的多く、これらの症状で食道がんが発見されることもあるため、注意が必要です。

胸痛・背部痛

食道がんが進行し、周囲の臓器に広がると、さまざまな症状が現れます。背骨や肺の胸膜、大動脈などに広がっていくと、胸や背中の痛みとして感じる場合もあります。

また、骨転移を起こしている場合には、鎖骨や椎骨、肋骨など転移がある骨の部分の痛みが起こります。このため、同じ部分の骨がずっと痛む場合にも注意が必要です。

これらの胸や背中の痛みは肺の病気で起こることもあり、区別がつきづらいですが、症状が持続する場合は内科を受診して相談し、詳しく検査をすることをお勧めします。

体重減少

食道がんにより食べ物がつかえて食べられなくなり、食事量が減ることで体重が減少します。また、がんによる慢性炎症が起こり、エネルギーや栄養が消費されることをがんによる「悪液質」と言います。この時には、食事を摂っていても体重が減ってしまいます。

このように食道がんの場合には体重減少が起こりやすいです。がんが発生し進行すると、体重が減少し、低栄養状態をきたすようになります。

ダイエットをしているわけではないのに徐々に体重が減少しているなど気になる場合には内科で相談をしてみましょう。体重減少はがんのみで起こるわけではありませんが、注意が必要な症状の一つと言えます。

「食道がんを疑う咳の特徴」についてよくある質問

ここまで食道がんを疑う咳の特徴などを紹介しました。ここでは「食道がんを疑う咳の特徴」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

食道がんに気づく症状にはどのような特徴がありますか？

和田 蔵人 医師

食道がんは初期では自覚症状が出にくいです。進行すると、のどの使える感じやしみる感じなど感じる方がいます。また、咳や声のかすれ（嗄声）、胸痛・背部痛、体重減少などを認めることもあります。これらの症状は他の病気でもみられることもあります。このため、症状だけでは区別はつきません。しかし、食道がんは早期での発見が非常に大切です。気になる症状がある場合には、消化器内科で相談をしてみましょう。

編集部まとめ咳が続く場合にも食道がんの可能性も。早めに内科を受診しましょう。

食道がんは早期に発見し、治療することが非常に大切です。このために食道がんで起こり得る症状を知っておきましょう。食道がしみる感じや、つかえる感じに気がついた時には、早めに消化器内科を受診しましょう。また、咳や声のかれ、胸や背中の痛みなど食道とは別の部位の症状が出ることもあります。このような気になる症状がある場合には、早めの受診をお勧めします。

また、喫煙者、大酒家、顔が赤くなりやすいなど食道がんの危険因子を持っている場合には定期的な上部内視鏡検査でのチェックも検討しましょう。

関連する症状

食べ物でしみる

食べ物がつかえる

咳

声がかすれる

胸痛・背部痛

体重減少

食道がんは初期では症状が分かりづらいです。しかし、進行するとこれらの症状がみられることがあります。食道がんは進行すると生存率が低くなります。気になる症状がある場合には、なるべく早期に受診しましょう。

