ブンデスリーガ 25/26の第18節 ブレーメンとアイントラハト・フランクフルトの試合が、1月17日04:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンは菅原 由勢（DF）、マルコ・グリュル（FW）、ユスティン・エンジンマー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、ファールス・チャイビ（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウン（DF）のアシストからアルノー・カリムエンド（FW）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

しかし、29分ブレーメンが同点に追いつく。菅原 由勢（DF）のアシストからユスティン・エンジンマー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

52分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ラスムス・クリステンセン（DF）からアンスガー・クナウフ（FW）に交代した。

56分アイントラハト・フランクフルトが逆転。ファールス・チャイビ（MF）のアシストからナムディ・コリンズ（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

64分、ブレーメンが選手交代を行う。アイザック・シュミット（MF）からジョバン・ミロシェビッチ（FW）に交代した。

64分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。マフムド・ダフード（MF）からジャン・ウズン（MF）に交代した。

75分、ブレーメンが選手交代を行う。マルコ・グリュル（FW）からサミュエル・ムバングラ（FW）に交代した。

78分ブレーメンのサミュエル・ムバングラ（FW）のアシストからイェンス・ステーイ（MF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

さらに80分ブレーメンが逆転。ロマーノ・シュミット（MF）のアシストからジョバン・ミロシェビッチ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

83分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。ファールス・チャイビ（MF）、堂安 律（MF）に代わりオスカー・ヒュイルント（MF）、Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）がピッチに入る。

89分、ブレーメンが選手交代を行う。ユスティン・エンジンマー（FW）からケケ・トップ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分アイントラハト・フランクフルトのアンスガー・クナウフ（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。

また、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し83分までプレーした。78分にイエローカードを受けている。

2026-01-17 06:40:15 更新