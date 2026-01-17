セリエA 25/26の第21節 ピサとアタランタの試合が、1月17日04:45にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはヘンリック・マイスター（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分、アタランタは同時に3人を交代。ジャンルカ・スカマッカ（FW）、マリオ・パシャリッチ（MF）、ユヌス・ムサ（MF）に代わりジャコモ・ラスパドーリ（FW）、エデルソン（MF）、ダビデ・ザッパコスタ（DF）がピッチに入る。

68分、ピサは同時に3人を交代。マリウス・マリン（MF）、ヘンリック・マイスター（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）に代わりメーディ・レリス（MF）、ラフィウ・ドゥロシンミ（FW）、ガブリエレ・ピッチニーニ（FW）がピッチに入る。

70分、アタランタが選手交代を行う。ジョルジオ・スカルビーニ（DF）からニコラ・クリストビッチ（FW）に交代した。

82分、アタランタが選手交代を行う。ニコラ・ザレフスキ（MF）からカマルディーン・スレマナ（FW）に交代した。

83分、ついに均衡が崩れる。アタランタのニコラ・クリストビッチ（FW）がゴールが生まれアタランタが先制する。

しかし、87分ピサが同点に追いつく。メーディ・レリス（MF）のアシストからラフィウ・ドゥロシンミ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もピサの選手交代が行われたがそのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ピサは81分にフランチェスコ・コッポラ（DF）に、またアタランタは40分にマリオ・パシャリッチ（MF）、66分にジョルジオ・スカルビーニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-17 06:50:20 更新