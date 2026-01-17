プロ・リーグ 25/26の第21節 クラブ・ブリュージュとラ・ルビエールの試合が、1月17日04:45にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはウーゴ・ベトレセン（MF）、カイリアニ・サブ（DF）、ロメオ・フェルマント（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはギンド（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ジョエル・イト（MF）らが先発に名を連ねた。

19分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。トリスタン・ファンデンホーボル（GK）に代わりノルディン・ジャッカース（GK）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

23分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのママドゥ・ディアコン（FW）のアシストからロメオ・フェルマント（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに29分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからウーゴ・ベトレセン（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

39分にクラブ・ブリュージュのジョエル・オルドニェス（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。2-0とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

ラ・ルビエールは後半の頭から2人が交代。ギンド（FW）、ダリオ・ベナビデス（DF）に代わりパプムサ・フォール（FW）、サミ・ラーサイニ（MF）がピッチに入る。

61分、ラ・ルビエールのジェリー・アフリイェ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

65分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。カイリアニ・サブ（DF）、クリストス・ツォリス（FW）に代わりウーゴ・シケ（DF）、ルドビト・ライス（MF）がピッチに入る。

66分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。サミュエル・グレット（MF）からノラン・ジロ（DF）に交代した。

72分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。ロメオ・フェルマント（FW）、ママドゥ・ディアコン（FW）に代わりニコロ・トレソルディ（FW）、ビョーン・メイヤー（DF）がピッチに入る。なお、ロメオ・フェルマント（FW）は負傷による交代とみられる。

81分ラ・ルビエールが同点に追いつく。サミ・ラーサイニ（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

さらに89分ラ・ルビエールが逆転。ジョルディ・リオンゴラ（MF）のアシストからパプムサ・フォール（FW）がヘディングシュートを決めて2-3と逆転する。

以降は試合は動かず、ラ・ルビエールが2-3で勝利した。

なお、ラ・ルビエールは45+2分にジョエル・イト（MF）、45+4分にジェリー・アフリイェ（FW）、90+4分にジョルディ・リオンゴラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-17 06:50:37 更新