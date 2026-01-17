SixTONES・ジェシー、“アドくん”とネタ探しの旅へ ダジャレには“ポカン”
6人組グループ・SixTONESのジェシーが、17日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）に出演。「ネタ掘れワンワンの旅」に挑戦する。
【写真】どうしたの？現役力士とぶつかりげいこをするSixTONES
ジェシーがネタ探しの能力を持つ超能力犬・アドラーブルくん（通称・アドくん）と神奈川・小田原市でネタ探しの旅に挑戦。アドくんを見ると「かわいいね〜」と顔をほころばせ、ダジャレ好きなだけに、アドくんを相手に矢継ぎ早にボケてみせるも、ポカンとされてしまう。
ジェシーは気になる店を次々と見つけるも、アドくんは華麗に通過。すると、自身も出演したSixTONESの番組で見た覚えのあるオブジェの前でアドくんがストップ。このオブジェの隣にある肉屋で名物グルメに遭遇する。創業133年の日本料理店でも、「ニヤニヤが止まらないよ」と絶品料理を堪能。小田原かまぼこ通りにある老舗かまぼこ店直営の海が見えるレストランでは、伊達巻の材料で作るプリンやかまぼこ味比べに舌鼓（したつづみ）を打つ。
順調なグルメ旅にジェシーのダジャレも絶好調。優しい店主たちもジェシーをおだてまくる。しかし、創業約100年という干物店の女将は、ジェシーそっちのけでアドくんにメロメロ。主役の座を奪われたジェシーだが、小学生の頃にやっていたという「かまぼこ板落としゲーム」を披露し盛り上げる。ほかにも、ジェシー絶賛のあんこ屋や、小田原城での絶景など、アドくんと一緒に小田原を満喫する。
スタジオでは、神奈川出身の南沙良が、小田原で両親と体験した陶芸作品の写真を披露。その見事な出来栄えに所ジョージが「絵心一家だね！」「今度家族でここ（収録）に来なさいよ」と南一家に興味津々になる。
