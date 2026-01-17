渡辺正行、『M-1』審査員の苦悩語る「審査員が良いか悪いかも評価されている」
お笑いタレントの渡辺正行がきょう17日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】天王寺動物園の動物に興味津々の”おっさん”たち
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。ゲストは前回に引き続き、渡辺と橋下徹。3人で天王寺動物園を巡る。
いつもとはちょっと趣向を変えて、「動物クイズ」を交えておっさんでも楽しめる“大人の動物園さんぽ”。今回は、動物の生態を解説してくれる飼育課リーダー・市成崇さんも同行してくれることに。さっそく市成さんからホッキョクグマの毛の秘密を教えてもらい、黒田は「もっと聞きたいね。めっちゃ楽しみですわ」と知的好奇心が刺激された様子。
動物園を巡った一行はフードコート「FooZoo(フーズー）」でひと休み。話題は渡辺のプレイボーイ時代の話へ。黒田が「女遊びがひどい、みたいなこと言われていたでしょう？」と切り込むと、「女の人にモテた」と素直に答える渡辺。同時期に2人の女性を本気で好きになったことがあるそうで、その結末に黒田と橋下は爆笑する。
動物園を後にし、新世界へと足を延ばすおっさんたち。だし巻きが名物の居酒屋「だしとたまご まんまる」に入店。店主がお笑い好きとあって、話題は『M-1グランプリ』に。審査員を5度務めた渡辺は、「審査員が良いか悪いかも評価されている」と、その立場ならではの苦悩を語る。
そんな中、黒田が瓶のコーラを発見。橋下は「これは、お願いすればやってくれるんですかね……？」と遠回しに促すと、渡辺が「では、コーラ早飲みを……」と神業を披露する。
