伊藤英明、大ファン・浜田雅功を前にボケまくり→長年の夢かなえる「どこでそんなん覚えたんや！」
俳優の伊藤英明が17日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウン・浜田雅功との共演に喜びを爆発させる。
【動画】浜田雅功からのツッコミに喜びを爆発させる伊藤英明
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。今回の相方は、シリアスからコミカルまで自在に演じ分ける幅広い表現力で、数々のドラマ・映画で主役を務め、観る者を惹きつけてやまない実力派俳優・伊藤英明。
オープニング場所であるMBS1階へやって来た浜田は、相方の顔をのぞき込むなり「う〜わ！伊藤英明や！」とまさかのゲストに驚きを隠せない。そんな浜田に対し、伊藤は「うれしい〜」と喜びを爆発させる。なんと2人は今回が初共演だそう。伊藤はダウンタウンの大ファンで、好きすぎるがゆえに今まで共演を避けてきたとのこと。今回は、「大阪あったかいもん巡り！」と題し、浜田との共演を決意した伊藤と、寒い冬にピッタリの大阪のあったかグルメを巡る。
まず2人が向かったのは豊崎にある「かんさいだき 常夜燈」。創業81年のおでんの名店で、大人気グルメ漫画『美味しんぼ』でも紹介されるなど、数々の著名人に愛される大阪を代表するあったかグルメのお店。老舗のおでんを食べた伊藤は「出汁が染みてておいしい〜」と舌鼓を打つ。
そして伊藤のある発言で浜田が伊藤の頭をピシャリ。伊藤は「よっしゃ、初ツッコミいただきました！」と浜田に頭を叩かれるという長年の夢をかなえ、感慨深い様子。その後も浜田のツッコミほしさにボケまくる伊藤に浜田は「お前どこでそんなん覚えたんや！」と呆れ顔になる。
