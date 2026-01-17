市川團十郎、ぼたん＆新之助との『24時間テレビ』出演裏側に密着
十三代目市川團十郎と家族に密着した日本テレビ系ドキュメンタリー番組『成田屋に、ござりまする。』が、17日（後3：00〜後4：25）に放送される。
【番組カット】HIPHOPと歌舞伎の融合に挑戦！市川團十郎
同局の取材班が、團十郎（当時＝市川海老蔵）・小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年が経つ。同番組は、成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、父として大きく見守る團十郎の1年に密着した秘蔵映像満載のドキュメンタリー番組となっている。
昨年、團十郎、ぼたん（麗禾）、新之助（勸玄）は『24時間テレビ48』に出演。團十郎は、世界中から総勢96人のパフォーマーが集結した「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」に登場した。「歌舞伎の裾野を広げるために」と、歌舞伎とHIPHOPを融合させ、垣根を超えたパフォーマンスを披露した。
今回はその『24時間テレビ48』の裏側を公開。歌舞伎の伝統を守りながらも革新の道を拓く團十郎の想いに密着する。
【番組カット】HIPHOPと歌舞伎の融合に挑戦！市川團十郎
同局の取材班が、團十郎（当時＝市川海老蔵）・小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年が経つ。同番組は、成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、父として大きく見守る團十郎の1年に密着した秘蔵映像満載のドキュメンタリー番組となっている。
今回はその『24時間テレビ48』の裏側を公開。歌舞伎の伝統を守りながらも革新の道を拓く團十郎の想いに密着する。