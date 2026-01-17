山口智子、夫・唐沢寿明との夫婦円満の秘けつ「真逆であることがありがたい」
俳優の山口智子が18日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後22：25〜11：19）に出演する。夫・唐沢寿明との夫婦円満の秘けつを明かす。
【番組カット】「人生で一番ノリにノッている」林修相手にダンスを披露する山口智子
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。2026年最初のゲストは『ロングバケーション』で視聴率36.7％を叩き出した平成の視聴率女王・山口智子。。同時に、唐沢とのおしどり夫婦ぶりでも知られ、20年間“理想の夫婦ランキング”にランクインし続けている。俳優として、妻として圧倒的支持を集める山口が、夫婦円満の秘けつ、“ロンバケ”後に見つけた生きがいについて熱く語る。
インタビューでまず語られるのは、“ロンバケ”後8年間、ドラマ・映画出演から遠ざかった真相。大ブームの中、「本当に申し訳ございませんっていう思いしかなかった」と意外な思いを語り始める。そして、その期間を何も言わず見守り続けた夫・唐沢寿明との関係についても語る。
山口がヒロインを務めた1988年の朝ドラ『純ちゃんの応援歌』で出会った2人。最初の印象から、結婚30年を迎えた今感じる存在の大きさまで…「真逆であることがありがたい」という言葉の意味することとは。理想の夫婦像についても語る。夫婦と親しいモデルの水原希子がVTRでコメントを寄せ、夫婦のほっこりエピソードを明かす。
【出演者】
MC：林修、大政絢
スタジオゲスト：中島健人、澤部佑、小杉竜一、赤ペン瀧川、安斉星来
VTR出演：山口智子、水原希子
