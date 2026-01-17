色とりどりの越前和紙

国際的な都市間の交流で文化的な発展と地域の活性化を図る、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「ユネスコ創造都市ネットワーク」に、福井県越前市の加盟が認定された。クラフト＆フォークアート分野での認定で、伝統産業の越前和紙や越前打刃物、越前たんすに関する保全や普及活動を続けてきた市の活動が認められた形。関係者は、海外へ広がる弾みにしたい考えだ。（共同通信＝池田紳太郎）

創造都市ネットワークは2004年に創設。音楽や食文化など八つの分野があり、2年に1回公募する。山田賢一前市長が2021年の初当選以降、加盟を目指し準備を進めてきた。市は国内選考などを経て2025年3月、申請書を初めてユネスコに提出、2025年10月末に認定が決まった。

越前和紙は1500年以上の歴史があり、高品質で種類が豊富。地元の子どもにも親しまれている。市によると、自分ですった越前和紙を卒業証書に使用するといった取り組みが約45年前に一部の小学校で始まり、今は市内の全小学校に広がっている。

市は昨年、越前和紙の普及を目指して木版画の国際会議を開催、20カ国から100人以上の木版画アーティストらが集まった。木版画で使う和紙の工房見学や紙すき体験も実施。参加者からは「工房が町に並び文化が根付いている」と好評だったという。

越前打刃物は軽くて薄い刃が特徴で、職人による金属接合や研ぎ作業などの独特の技法を用いる。約700年以上の歴史があり、近年販路を拡大している。共同工房の「タケフナイフビレッジ」では製造工程を見学でき、国内だけでなく海外からも観光客が訪れる。フランスの著名なシェフが使ったことで人気となり、数年待ちの商品もあるという。

同市文化県都推進課の奥谷博之課長は海外の目に触れることで、新しい商品開発につながると指摘。「加盟を機に越前市の文化の認知度が上がり、後継者の育成や伝統産業の振興につなげていきたい」と話した。