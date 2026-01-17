青木マッチョ、新居への引っ越し報告に祝福の声「理想通りのお部屋」「めちゃくちゃ喫茶店イメージでステキなお部屋」
お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが、16日までに自身のインスタグラムを更新。引っ越しを終えたことを報告した。
【写真】「丸テーブルがいい！！」青木マッチョ、新居への引っ越し報告
投稿で「ラヴィット！のニューヨークさん不動産で引越しさせていただきました。石田さんと春日さんも来てくれました」と、石田明（NON STYLE）と春日俊彰（オードリー）が訪れたことを報告した。
15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）で、「ニューヨーク不動産 青木マッチョ編ザ・ファイナル」と題して新居が公開。家賃は18万9000円で、1LDKマンションへの引っ越しの様子を紹介していた。
引越し報告の投稿にファンからは「理想通りのお部屋になってよかったですね」「スタッフさん愛、先輩愛溢れまくる回で観ていてとても幸せな気持ちになりました！！新しい新居・新しい衣装で2026年これから素敵なスタートになりますように」「素敵な新居に素敵なお祝いの数々」「素敵なお部屋になって良かったですね」「本当、純喫茶みたいにレトロで素敵なお部屋でしたね」「めちゃくちゃ喫茶店イメージでステキなお部屋になりましたね 数々のインテリアのこだわりように、スタッフさんにとても愛されてるんだなあーーって思いました」「丸テーブルがいいです！！」など、たくさんの祝福が集まった。
