プロ野球・ロッテの西川史礁選手が16日、自主トレを公開。阪神・森下翔太選手や中日・上林誠知選手と過ごす有意義な時間について明かしました。

両選手とは練習中はもちろん、食事や入浴など練習外の時間にも意見交換。自主トレには調理師もついているそうで体づくりも順調だと明かします。練習のないオフ日には、同県内で自主トレを行うカブス・鈴木誠也選手のもとを訪問。様々な助言をもらうなど、野球づけの日々に充実感をのぞかせます。

自主トレをともにしている森下選手とは、大学時代の2024年・欧州戦からともに日の丸を背負いプレーした仲。その存在について聞かれると「セ・リーグでも20本を超えるほどホームランを打ってますし、近くで見ていてやっぱ強いというか。フィジカルの面でも自分はまだまだそこにはいけてないので。目指すべき場所、超えないといけないと自分自身も思っている」と語りました。

今シーズンの一番の目標は『首位打者』、加えて『2ケタ本塁打』を掲げる西川選手。ホームランを放つために昨年から課題としていた“打球角度”に手応えを明かしながら、「気を抜いていられないというか、現状に満足しているとドンドン抜かされていく。全員がライバルだと思ってるので」と意気込みを明かしました。