＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年も残りわずか。「いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！ さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

新年明けましておめでとうございます！ いぎなり東北産の藤谷美海です！ 2026年も日刊スポーツさんでコラムを引き続き掲載させていただけるということで、すごく光栄です！

今年のお正月、皆さまは何をして過ごしましたか？ 私は家族や親戚と過ごして、とにかく寝まくりました。寝正月な日々でした！ 寝正月でためた睡眠と家族からもらったパワーで、今年もたくさん頑張りたいと思います！

今回は「2026年の誓い」というすてきなテーマをいただきました。今までの人生で契約書以外で誓いをしたことがないのですが…考えてみました！ 2026年の誓いは「のりしろを作る」です！ 2025年は20歳を迎え、日本武道館、メジャーデビューと今までと比べて現実なのか信じられないほど目まぐるしい日々でした！ うれしすぎる反面、現状を受け入れてついていくのに時間がかかるタイプだし、とにかく必死だったので余裕がなかったです。

2026年は21歳というお姉さまのような年齢にもなるし「余白を作りたい」と思っています。本来であれば地球に優しくできるはずの自分も自分自身に優しくしていないせいで、地球を守る余白がありませんでした。予定も感情も生活ものりしろありで生きたいと思います！

まず、そのために最初は耳鼻科に行きたいと思います！ 重度の花粉症持ちなので、今年こそは花粉症に悩まずに誕生日を迎えたい…そんな気持ちでいます！ 毎年花粉症に悩みながら、花粉症とともに生誕祭を乗り越えているので、今年は花粉症を冬の間に置いておきたいと思います！ 「さようなら花粉！」の気持ちです！ すごく頑張ります！ これから花粉症を迎える皆さまもともに一緒に春を乗り越えていきましょう！！ 私はいつでもあなたを応援しています！【藤谷美海】

◆藤谷美海（ふじたに・みう） 2005年（平17）3月9日生まれ、20歳の山形県産。常に面白いことを考える東北産一のムードメーカー。愛称は「ラッキー」。メンバーカラーは水色。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。同10月8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。1月から全国5カ所でZeppツアーがスタート。