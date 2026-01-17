2025年は4本の連続ドラマへのレギュラー出演、さらには舞台、映画、バラエティ番組と、大車輪の活躍を見せた樋口日奈さん。インタビュー後編では、忙しい毎日を送る彼女にとって大きなエネルギー源になっている食生活についてクローズアップ。最近夢中になっているという「みそ汁」「おにぎり」のほか、コンシェルジュとソムリエの資格を有するほど愛してやまない「焼酎」について語ってくれた。



【関連記事】

樋口日奈インタビュー前編「人に沼るよりも、沼らせる側の人間になりたい」

樋口日奈●ひぐち・ひな…1998年1月31日生まれ。東京都出身。乃木坂46の 1期生として約11年間活動後、2022年卒業。最近の出演作にドラマ『できても、できなくても』、劇団☆新感線「紅鬼物語」、映画「雪子 a.k.a.」など。『顔のない患者‐救うか、裁くか‐』（カンテレ／フジテレビ）が1月8日スタート。縦型ショートドラマ『「痴漢!!!」と言われた、田中さん』（FOD SHORT）が配信中。グルメバラエティ番組『町中華で飲ろうぜ』（BS-TBS）にもレギュラー出演中。エッセイ「樋口日奈の常々草」をTV LIFEで連載中。公式HP／Instagram／Ｘ

【樋口日奈さん撮り下ろし写真】



“おみそ汁愛”なら誰にも負けないと思います

──（前編からの続き）ここからは、樋口さんが最近夢中になっているものについてお聞きしたいです。何か熱く語れるテーマをお願いします。

樋口 何がいいかなと思って事前に考えてきたんですけど、今日はおみそ汁とおにぎりについてお話しさせてください。その2つが最近大好きすぎて、マイブームなんです。

──いいですね。みそ汁で最近特にハマっている具材は？

樋口 鶏肉です。まずは鶏肉でタンパク質を取るというのを大事にしていて。あとは、さつまいも、きのこ、お豆腐を入れて……ってどんどんやっていたら、おみそ汁をどんどん追究したくなって。最近はレシピ本を買うぐらいのめり込んでいて、“おみそ汁愛”なら誰にも負けないと思います。また、おにぎりもマイブームになっていて、やっぱり日本人は年齢を重ねるとこういう食生活に戻ってくるんだなと思いました。

──まだ二十代なのに、そこに行き着きましたか（笑）。

樋口 （笑）。やっぱりおにぎりとおみそ汁が一番、心も体もすこやかになれる気がして。周りにも布教していて、マネージャーさんにも薦めているところなんです。簡単に作れるし、中の具材で味変もできるから、みんなに作ってほしい！

──ブームは突然来たんですか？

樋口 もともと健康志向なので、青汁を飲んだりすることが大好きなんです。でも温かいおみそ汁を飲んだときに“これ、いいじゃん！”と思って。おみそ汁にハマったきっかけは、「劇団☆新感線」の舞台のときなんです。楽屋で柚香光さんが豆乳メーカーで大豆を挽いてその場で豆乳を作り、それをおみそ汁に混ぜて飲ませてくださって。宝塚のトップを走られていた柚香さんは、こうして自分の体をしっかり整えてステージに立たれていたんだと納得しました。そしてあらためて食事の大切さに気づき、私もおみそ汁を作るようになって。ほうれん草やオクラ、もちろん豆乳も入れたりしながら、今いろいろな具材を試しているんですけど、全部おいしいです。

──日替わりで楽しめそうですね。

樋口 そうなんです。おにぎりのレパートリーもどんどん増えていて、ふりかけ、梅干し、ごま油と塩昆布とか。朝でも夜でも、おなかがちょっと空いたときにちょうどいいのでお薦めです。作っていくうちに食器にもこだわりたくなってきて、新しいお茶碗や小皿を買おうと今いろいろと計画中です。食器で言うと、急須も欲しいです。朝に日本茶を飲むことが好きで、一生使えるようなものに出合えたらなと思っています。

今の季節は出汁割りがおいしい

──前回取材させていただいた際には、ご自身が資格を持つほど大好きな焼酎についてのお話もありました。最近、焼酎の方はどうですか？

樋口 今の季節は出汁割りがおいしいです。おでん出汁が特に好きで、白湯系の出汁だったら芋焼酎、醤油系の出汁だったら麦焼酎を割るようにしていて。それを飲みながらおでんを食べるというのが、冬の晩酌メニューの中で一番好きです。

──そもそも焼酎にはどういうきっかけでハマったんですか？

樋口 お父さんが麦焼酎を好きだからだと思うんですけど、私はどちらかというと芋焼酎が好きで。多分、初めて飲んだ焼酎が芋だったからかもしれないです。ガツンと力強い味がすごくおいしくて、これは私の体に合うなと思いました。芋焼酎だけだったら結構いくらでもいけちゃうし、次の日もお酒が残らないです。とは言え、毎日飲むわけではないですけど。

──『町中華で飲ろうぜ』での豪快な飲みっぷりから、毎日飲んでいると思ってました。

樋口 いやいや！ でもいつでも飲めるように、部屋の中におつまみとお酒ゾーンはあります。棚にいろんなお酒をストックして、自分のグッズでボトルキープのタグを作って（笑）。

──樋口さんならではの楽しみ方ですね（笑）。焼酎の飲み方で好きなのは？

樋口 お湯割りとソーダ割りが一番好きです。この時期だったらやっぱりお湯割りか、出汁割りになりますね。でも、何でもおいしいと思います。おみそ汁を入れてもおいしい気もするし（笑）、今度やってみようかな。もはや健康的なのかどうか分からないですけど（笑）。

──焼酎以外にハマっているお酒はありますか？

樋口 白ワインです。赤ワインは体に合わないみたいで飲むとすぐ酔ってしまうんですけど、白だとおいしくいただけることが判明して。この前は一人で１本空けちゃいました！

──すごいですね！ おつまみのこだわりは？

樋口 少しでも美容に効果がありそうなものを選ぶようにしています。きゅうりとタコのキムチ盛りとか、いちじくにチーズを合わせたものとか、こんにゃくやエイヒレもいいですよね。…なんか飲みたくなってきちゃった！（笑）

ドラマフィル「本命じゃなきゃよかったのに」

1月8日（木）よりMBSにて毎週木曜日深夜1時29分〜放送中

tvk 1月8日（木）深夜1時00分〜放送

テレ玉 1月12日（月）深夜0時00分〜放送

群馬テレビ 1月13日（火）深夜0時30分〜放送

とちテレ 1月14日（水）午後11時30分〜放送

チバテレ 1月15日（木）午後11時00分〜放送

TVer、MBS 動画イズムで⾒逃し配信、FOD見放題にて独占配信

公式サイト：https://www.mbs.jp/honmei/

TVer：https://tver.jp/series/sr67bgqs0w

（STAFF&CAST）

原作：水谷愛「本命じゃなきゃよかったのに」（小学館「フラワーコミックススペシャル」刊）監督：上村奈帆、吉川鮎太、⾼階貴法

脚本：上村奈帆

出演：樋口日奈、池⽥匡志、草川直弥、水戸由菜、日比美思ほか

（C）水谷愛／⼩学館／「本命じゃなきゃよかったのに」製作委員会・MBS

撮影／中村 功 取材・文／橋本吾郎 ヘアメイク／林万希子 スタイリスト／コバヤシリョウコ 衣装協力／LEJA、Jouete

The post 樋口日奈インタビュー後編「おにぎりとおみそ汁が一番、心も体もすこやかになれる気がします」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.