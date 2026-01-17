捨てられていたという猫さんを保護。愛情たっぷりにお世話された現在の様子に、感動と賞賛が集まっています。

猫さんの保護から現在までのストーリーは27.6万回再生の注目を集め、「顔つき変わった、かわいいね」「いっぱいいっぱい主さまと幸せになってね」「お風呂の見守りに愛を感じます」といったコメントが寄せられています。

【写真：『さすがに、2匹は飼えない』捨てられた猫と出会った結果→家の前で『出待ち』していて…涙あふれる展開】

捨て猫コナちゃんとの出会い

TikTokアカウント『うちの猫可愛いから見て』に投稿されたのは、保護猫「コナ」ちゃんの姿。先住保護猫の「チャイ」ちゃんと本当の姉妹のように、毎日楽しく過ごしているそう。

捨て猫だったというコナちゃんとの出会いは、飼い主さんがチャイちゃんを迎えて2ヶ月後のときだったといいます。「さすがに、2匹は飼えない」とコナちゃんのことは諦めようと思っていたそう。

葛藤を抱えながら保護

家の前に現れて、飼い主さんの顔をじっと見てきたというコナちゃん。先に保護したチャイちゃんと同じく、飼い主さんを出待ちしていたといいます。コナちゃんもチャイちゃん同様、「この人のお家の子になりたい」と飼い主さんを見初めたのかもしれません。

「気になるけど、飼えない」と思っていた飼い主さんですが、お母さんに説得されコナちゃんをお家に入れてあげたそう。はじめはトイレから出てこなかったりチャイちゃんとケンカしたり、飼い主さんの心配は尽きなかったといいます。

幸せあふれる現在の姿に感動

保護してしばらくすると、コナちゃんがリラックスする姿を見せるようになったといいます。「だんだんと、あざとくて図太いやつだと分かってきた」と飼い主さん。コナちゃんのあざと可愛さにどんどん惹かれていったのだとか。

日が経つにつれチャイちゃんとも仲良くなり、今では2人で飼い主さんのお風呂タイムを見守りにくることもあるそう。体格もがっちりもちもちになり、お腹いっぱい食べて大切にされていることが伝わってきます。「世界一、幸せな猫にしてあげたい」というのが飼い主さんの願いなのだそう。優しい飼い主さんとお姉ちゃん猫と家族になれて、幸せいっぱいのコナちゃんなのでした。

投稿には、「自慢の美人姉妹ですね」「お風呂見守り隊かわいい」「素敵なおうちに来れて良かったねねこ」「嬉しいお話しありがとうございます」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『うちの猫可愛いから見て』には、保護猫コナちゃんとチャイちゃんの素敵な日常の様子が投稿されています。

