半年前は子猫でした

X（旧Twitter）アカウント「ちゃろこ」に投稿されたのは、キンカローのチロルくんの成長ビフォーアフター。半年前のチロルくんは、キンカローの特徴である短い手足とカールした耳がキュートな、おめめがきゅるきゅるの子猫だったそうです。

半年後のチロルくんはというと…？

なんと、からだの大きさは倍以上に！もともとふわふわした毛並みのため、4倍くらいボリュームアップしたように見えるといいます。キュートな顔立ちは変わりませんが、見比べてみた飼い主さんは「もう子猫とは呼べない」と思ったそうです。

お気に入りのポーズは変わらず

からだの大きさはずいぶんと変化しましたが、変わっていないところも。それは、お気に入り（？）のポーズ。仰向けに寝転がっているときに右手を上げて左手をおなかのあたりに置く「やあ！」とあいさつしているようなポーズです。同じポーズをしているので、大きくなっても誰もが同じ猫とわかるとのこと。

座るときのお気に入りのポーズも半年前から変わっていないといいます。椅子などに上半身をもたれかかり、左手を垂らす「お風呂に浸かっている」ようなポーズは今も昔もするようで、中身が変わっていないことがわかりますね。

先輩猫と比べてみると…？

チロルくんの成長ぶりは、先輩猫であるミヌエットのちょこくんと比べるとより明らかだそう。半年前はちょこくんの頭くらいの大きさだったのに、現在はちょこくんと同じくらいに成長したといいます。

キンカローもミヌエットもどちらも手足が短い猫種。今は同じくらいですが、そう遠くない未来にチロルくんがちょこくんを追い越してしまうかもしれませんね。

チロルくんの成長を見たSNS民からは、「でもシェーのポーズは変わらない……」「半年前：やぁ・・・・ 現在：やぁ（野太い）」などのコメントも。お気に入りのポーズはこれからも続けてほしいものです。

Xアカウント「ちゃろこ」には、チロルくんとちょこくんの可愛いショットがたくさん投稿されていますよ。

