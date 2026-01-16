¥¹¥º¥­³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤è¤ê¡Ö¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¡×¤Î¼õÃí¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î¼õÃíºÆ³«¤Ç¤Ï¡¢ÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃêÁªÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥¹¥º¥­ÈÎÇäÅ¹Å¹Æ¬¤Ë¤ÆÆ±Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¿½¹þÅ¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¹¥º¥­¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÃíÊ¸ºÑ¤ß¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢Áá´üÇ¼¼Ö¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¡×¤Î¼õÃíºÆ³«ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥¹¥º¥­³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤è¤ê¤´ÃíÊ¸¤Î¼õÉÕ¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£¼õÃíºÆ³«¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ç¼¼Ö½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¿½¤·¹þ¤ß½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃêÁª¢¨1¤Ë¤Æ·èÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò»öÁ°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¢¨2¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥º¥­ÈÎÇäÅ¹Å¹Æ¬¢¨3¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥º¥­¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¡Ö¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É ¼õÃíºÆ³«¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ú¤­Â³¤­¼õÃíºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´û¤Ë¤´ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÂÐ±þ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥¸¥à¥Ëー ¥Î¥Þ¥É ¼õÃíºÆ³«¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸¡×
https://www.suzuki.co.jp/car/notification/jimny_nomade

¼õÃíºÆ³«ÊýË¡¤Î³µÍ×

¼õÉÕÊýË¡ ¤ª¿½¤·¹þ¤ßÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÎÃêÁª¢¨1¤Ë¤è¤ëÇ¼¼Ö½ç¤Î·èÄê ¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö 2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢¨2 ¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡ Á´¹ñ¤Î¥¹¥º¥­ÈÎÇäÅ¹Å¹Æ¬¢¨3 ·ë²ÌÄÌÃÎ ÃêÁª¿½¤·¹þ¤ßÈÎÇäÅ¹¤è¤ê·ë²Ì¤ò¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¢¨4 ¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸ https://www.suzuki.co.jp/car/notification/jimny_nomade/

¢¨1 ÃêÁªÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥º¥­¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ´ü´ÖÃæ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï³ÆÈÎÇäÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ÅÅÏÃ¤ä¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨4 ¤ª¿½¹þ¤ßÅ¹ÊÞ¤äÆâÍÆ¤Ë¤è¤êŽ¤¤´Ï¢Íí¤Ç¤­¤ë»þ´ü¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹Ž¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¿½¤·¹þ¤ßÈÎÇäÅ¹¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥¹¥º¥­³ô¼°²ñ¼Ò