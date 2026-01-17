『パンダより恋が苦手な私たち』第2話 “一葉”上白石萌歌＆“司”生田斗真、パンダの求愛行動から恋人ができる方法を学ぶ
上白石萌歌と生田斗真がダブル主演する新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が17日の今夜放送される。
【写真】パンダを背にポーズを決める椎堂司（生田斗真）
本作は瀬那和章の同名小説をドラマ化した新感覚アカデミック・ラブコメディー。仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントをユーモラスに描いていく。
■第2話あらすじ
仕事も恋もどん底の編集者・柴田一葉（上白石）は、幼い頃から神と仰ぐ憧れのカリスマモデル･アリア（シシド・カフカ）のゴーストライターとして恋愛相談コラムを書く羽目に。恋愛に自信のない一葉は、“恋愛スペシャリスト”とウワサの准教授・椎堂司（生田）に相談。ところが、一見クールなイケメンの司は、人間の恋愛にはまるで興味を示さない、野生動物の求愛行動が専門のとんだ変わり者だった。
一葉は司がアツく語る動物たちの求愛行動をヒントに恋愛コラムを執筆。コラムは反響を呼び、休刊寸前の生活情報誌『リクラ』の部数もアップ。この調子なら休刊は免れるかも…と思いきや、編集長・藤崎美玲（小雪）は「次号でこの雑誌がなくなることを大々的に告知します」と休刊に向け着々と準備を進める。
プライベートでは5年付き合った彼氏・牧野真樹（三浦獠太）にフラれてしまった一葉。なんとか気持ちの整理をつけたものの「引っ越し代がないから、しばらく住ませて」という真樹のお願いを断りきれず、しばらく泊めてあげることに。優柔不断な一葉を、先輩編集者・紺野幸子（宮澤エマ）は「私だったら、とっととたたき出してる」とバッサリ。勝気な性格が災いしてか、かれこれ5年以上彼氏がいない紺野は、同期でアウトドア雑誌の編集者・安原剛志（笠原秀幸）と顔を合わせればケンカばかり。
一方、アリアは一葉のコラムを読んで「この企画から降りる！」と突然怒り出す。マネージャー・宮田真悟（柄本時生）の説得でなんとか機嫌が収まるものの、アリアはコラムの内容に何やら不満がある様子。
そんな中、次のコラムの相談が決まる。婚活中の30代女性からの相談で『マッチングアプリに登録するとたくさん連絡が来て、いろんな人と会うのですが、しばらくやり取りをしていると自然と連絡がなくなります。どうやったらちゃんと誘われますか？』。モテたことがない一葉は相談者の悩みがさっぱり理解できないが、紺野は「私はちょっと分かるな」と共感する。
すると一葉のスマホに司の助手・村上野乃花（片岡凜）から「柴田さん！助けて！」と連絡が入る。一葉は慌てて研究室へ向かう…。
どうすれば結婚できる？どうすれば恋愛上手になれる？一葉と司は、パンダの求愛行動から答えを導く！
新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
