3連続ラスから抜け出し、サクラの姫が笑った。「大和証券Mリーグ2025-26」1月16日の第1試合はKADOKAWAサクラナイツから岡田紗佳（連盟）が出場。乱打戦をアガリ6発で制し約1ヶ月ぶりの勝利を飾った。

【映像】岡田、快調なリズムで一発ツモ“大物手成就”

当試合は起家から岡田、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）の並びでスタート。なお、竹内は日跨ぎ3連投となった。

乱打戦となったこの試合。東1局1本場では岡田が18000点（＋300点、供託2000点）といきなりの特大加点に成功すると、東1局2本場は竹内が8000点（＋600点、供託1000点）をツモアガリ。さらに東2局は松本に三浦が12000点（供託1000点）の放銃をすると、南4局では岡田が先制リーチで仕掛け、松本も追ってリーチ宣告。めくり合いがぼっ発したが、松本が一索を引き、ツモ・ピンフ・裏2の8000点（供託1000点）を奪取し、1番手の岡田に3600点差と迫った。

南2局では岡田が3巡目で二万・五万待ちでリーチ宣告、その後、五万を引き、ツモ・中・ドラ1の8000点を獲得。松本は親被りという結果で、これで岡田が大きく抜け出した。南3局、オーラスと岡田は連続アガリを決めて、そのまま逃げ切ると、「おかぴやった！」などと祝福の声が寄せられた。

アガリ6回で、約1ヶ月ぶりのトップを飾った岡田。インタビューでは開口一番「3ラス中だったのですごいうれしいです」と喜びを口に。続けて「最近ずっと2戦目を打ってて、ラスばっかりで2戦目が嫌な気持ちだったので、久しぶりの1戦目だ、ワクワクという感じの気持ちでした。しかも今日は暖かったので、暖かいと気持ちが良くなるじゃないですか（笑）。（トップが取れて）良かったです」と笑顔で明かした。

KADOKAWAサクラナイツは1月15日終了時点で▲396.2と8位に沈んでいた。チーム状況は決して上向きとは言えないが、岡田が「Mリーグが波乱続きで皆さんドキドキしていると思うんですけど、サクラナイツまだまだ諦めずにレギュラーシーズン突破を目指しますので、これからも応援よろしくお願いします！」と決意を語ると、ファンは「おかぴー頑張れ！」などと激励の声を寄せていた。

【第1試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）4万6200点/＋66.2

2着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）3万200点/＋10.2

3着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）1万8500点/▲21.5

4着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）5100点/▲54.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）