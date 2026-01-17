レッドブルが2026年型マシンのカラーリングを初披露　フォード提携で“原点回帰”　角田裕毅は登壇せず

フェルスタッペンは新たなカラーリングを気に入っているようだ(C)Getty Images

F1のレッドブルレーシングと姉妹チームのレーシングブルズが、新たに提携したフォードの創業地でもある米国・デトロイトで今季の体制発表会を合同で開催し、2026年型車のカラーリングを他陣営に先駆けて初披露した。

【写真】明るい青色が基調 レッドブルの今季型車「RB22」の全体像を捉えた車体上からのカットを見る

昨季まではホンダ製のパワーユニットを搭載していたが、今季からレッドブルパワートレインズがフォードの支援を受けて開発した自社製の「レッドブル・フォード・パワートレインズ」にスイッチ。カウルにはフォードのロゴも躍り、レギュラーシートを失ってリザーブドライバーとなったホンダ出身の角田裕毅がステージ上に姿を見せることもなかった。

レッドブルの今季型車「RB22」は明るい青色を基調としたカラーリングで、発表会に登場したレッドブルのマックス・フェルスタッペンは「新しいカラーリングは気に入っている。グロス仕上げはイケてるし、かなりレトロルックだね。大胆なブルーもいい。全く異なる外観のマシンを走らせるなんて興奮するよ」と感想を漏らした。

レッドブルのチームのルーツはフォードが元F1王者のジャッキー・スチュワート氏と一緒に立ち上げたスチュワートレーシングで、その後はフォード傘下のジャガーのワークスチームとなった。フォードとのパートナーシップは原点回帰でもある。