「最初は乗り気じゃなかった」カーショーが語る“WBC電撃参戦”の経緯 大谷翔平と対戦実現なら「緊張すると思う」

カーショーのWBC参戦に球界が沸いている(C)Getty Images

百戦錬磨の名投手が再び闘志を燃やしている。

現地時間1月15日、野球米国代表は、昨季限りで現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショーが3月開催の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に電撃参戦すると発表。2008年から18年間でMLB通算223勝を挙げ、サイ・ヤング賞を3度、ナ・リーグMVPを1度受賞した37歳のレジェンド左腕が大会初参戦を決めた。

【写真】「パーフェクト」な可愛さ…赤ちゃんを抱きかかえるカーショーを見る

輝かしい実績を誇るカーショーは、今回のサプライズ発表に際し、MLB公式ネット局『MLB Network』にリモート出演。「本当に楽しくなりそうだ」と笑顔を見せ、「数年前も参加したいと思っていたけど、当時は身体がボロボロだったり、怪我の保険が下りなかったりした。ただ、今はそんなの関係ない」などと語っている。

また、代表入りの経緯に関しては、「（マーク・）デローサ監督からチームの一員にならないかと誘われた」と振り返っているカーショー。「コーチの要請かと思ったが、プレーする気がないか？と言われ、最初は乗り気じゃなかった。しかし、10〜12日前に投げ始めてみると、感触が悪くない。だから大丈夫だ」と決断の裏側を明かした。