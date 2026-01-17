「9割が嘘だった」と判明…あなたの資産を溶かす“中期経営計画”という名のワナ

グロース株投資家が盲信する「未来の地図」

たいていの上場企業は、「中期経営計画」を発表している。

この計画には3〜5年先の業績見通しが書かれているけれど、グロース（成長）株投資は、これを見て将来の成長に賭けるケースが多い。

「9割が裏切られる」という統計的衝撃

ところが、統計データで「中期経営計画は80〜90％くらいの確率で達成できない」と証明されている。

つまり、グロース株は「達成困難な中期経営計画が、達成される前提で高い株価がつけられている」、さらに「それが80〜90％の高い確率で下方修正される」というわけだ。

【解説】期待値という名の「見えないリスク」

このデータを知ると、なぜグロース株投資で大損する人が後を絶たないのか、その理由がはっきりと見えてきます。

高い株価がついているグロース株は、いわば「将来の成功を先取りして、すでに価格に織り込んでいる」状態です。投資家たちは、会社が発表したキラキラした計画書を信じ、「この会社ならやってくれるはずだ」という期待値にお金を払っています。

しかし、その期待は多くの場合、裏切られます。計画が未達に終わった瞬間、株価を支えていた「期待」というあやふやな土台が崩れ去り、株価は急落します。

これを「失望売り」と呼びますが、グロース株の場合、元々の期待が高かった分、その落差は崖から突き落とされるような衝撃になります。

「織り込み済み」の罠から抜け出す方法

一方で、バリュー（割安）株投資の強みはここにあります。バリュー株は、投資家からの期待が低く、株価が割安に放置されています。つまり、最初からハードルが地面スレスレに設定されているのです。

期待されていないため、業績がそこそこでも株価は下がりません。逆に、少しでも良いニュースがあれば「おっ、意外とやるじゃないか」というサプライズになり、株価が跳ね上がる「修正高」が期待できます。

「夢」ではなく「現実」に投資をする

私たちはつい、企業の描く壮大な「夢（将来の計画）」に胸を躍らせてしまいます。しかし、投資家として生き残るために見るべきなのは、不確実な未来の約束ではなく、目の前にある確実な「現実（現在の資産や利益）」です。

「8割は達成できない」という冷徹な事実を胸に刻んでください。そうすれば、甘い言葉で飾られた中期経営計画に踊らされることなく、地に足のついた堅実な資産形成ができるはずです。

