ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は、2005年にFIDIAを創業して以来、18年連続増収増益を達成。年商146億円の企業へと成長させた。その成功の裏にはどんな原動力があるのか？

今回インタビューしたのは、森氏と同じく元芸人であり、現在はFIDIAグループのグループホーム事業「FIDIA DAYS」の社長を務める水上雄一氏。人気芸人・山里亮太氏の元相方であり、ドラマ『だが、情熱はある』に登場する宮崎君のモデルでもある。かつて山里氏と「侍パンチ」というコンビを組んでいた水上氏が話してくれたのは、解散の真相。ドラマでは描かれなかった“お試し交際宣言”と、そこから得た「話せるチーム」のつくり方とは？ （構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

侍パンチ解散の真相――「少し違うな」と感じた部分

――「侍パンチ」の解散についてはドラマでも描かれていましたが、実際はどんな状況だったのでしょうか？

水上雄一（以下、水上）：ドラマではサラっと触れられていますし、山里くんも著書で語っています。ただ、僕から見ると「少し違うな」と感じた部分もあったので、今回は僕の目線でお話します。

――解散のきっかけは何だったのでしょうか？

水上：侍パンチは結成から1年弱で解散しましたが、結成半年の頃にはもう周囲にかなり評価されていました。

同期の中でも「No.1はキングコング、No.2は侍パンチ」と言われることも多くて。今になって思うと、少し調子に乗っていたかもしれません。

また、僕は三重から大阪に来てお笑いを始めたので、大阪のいろんな場所へ友達とよく遊びに行っていました。

これは自分なりのお笑いの勉強のつもりでした。

多くのネタをつくるには、多くのことを吸収する必要があると思っていたので。

でも、山里くんから見たら、ネタ合わせの時間を削って遊んでいるように映ったのかもしれません。

実力も人気も伸びた時期に起きた、すれ違い

――実力も人気も伸びてきた時期に、誤解されそうな行動が重なってしまったのですね

水上：今思えば、もっと話す時間があったら良かったと思います。

コンビを組んでまだ半年で、仲は良くても、信頼の土台まではできていなかった。

だからすれ違ってしまったのかなと。そんな中で山里くんから、「組んでみたい相手がいる」と言われたんです。

――別のコンビを試したい、ということでしょうか？

水上：はい。「侍パンチは続けたいけど、一度、別の人とも組んでみたい」という相談でした。1回限りではなく、“試しに組んでみて、良ければ継続する。ダメなら戻る”という話だったんです。

それを聞いて、僕は「いや、それ変やろ」と返しました。恋人関係でたとえるなら、恋人を待たせたまま、気になる相手とお試し交際するようなものですからね。それは筋が違うと思ったんです。

その結果、「違う人と組みたい気持ちがあるなら解散しようか」という流れでした。

「侍パンチの名前、次のコンビでも使っていい？」

――解散のときに「侍パンチの名前、次のコンビでも使いたい」と言われて怒ったというエピソードは事実でしょうか？

水上：本当です（笑）。あの名前は2人で考えたんですよ。

山里くんが「侍とか武士とか、そういう言葉を入れたい」、僕が「ぱぴぷぺぽが入る言葉がいい、パンチとか」と案を出し合って。組み合わせたら「侍なのに、刀を使わずパンチかよ！」ってギャップが面白いねとなって、決まったんです。

それを「次のコンビでも使っていい？」と言われても、いやいいわけないでしょと（笑）。「侍だけ持っていっていいよ」と言ったのを覚えています。

「人間として君ってどうなの？」と言った本音

――そこから、「人間として君ってどうなの？」という言葉につながるわけですね

水上：そうですね。「違う人と試しに組みたい」「ダメなら戻る」「解散するなら侍パンチの名前は僕が使う」という流れだったので。「なにその考え方?! 都合よすぎない?!」と（笑）

でも同時に、賞賛の気持ちもありました。山里くんは本当に面白くて、才能があって、努力家で。そしてこの“自分本位さ”って、もう、キャラクター強すぎじゃないですか。相方としてはひどいけど、芸人としては最高じゃないかと。もう、なんなんだコイツはという感じで。それで「人間として君ってどうなの」だったんです。

仲の良いコンビでもすれ違う。だからこそ必要な「仕組み」

――この経験を経て、気をつけるようになったことなどはありますか？

水上：やっぱり「チームはコミュニケーションが大事」ということです。

ただ「だからもっと話そう」と言うのは簡単でも、実際は難しい。仲の良いコンビでもすれ違うんですから。

だからこそ僕が意識しているのが、「話しやすい空気をつくる仕組み」です。チームの中に、歓迎会や日々の雑談や社内チャットのリアクションなど、会話のきっかけをたくさんつくっておく。

――「話そう」と呼びかけるだけでは足りない、と

水上：そうです。意識だけじゃなくて、仕組みとして落とし込む。これはFIDIAのカルチャーなのですが、僕自身が大切にしていることでもあります。詳しくは、森社長の著書『スタートアップ芸人』が参考になると思います。

