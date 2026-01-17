寿退社といえば、かつては女性が結婚を理由に仕事を辞めるケースが一般的だったが、令和の今は男性が退職するケースが特に地方で増えているという。

【映像】「寿退社男子」のAさんに取材

「関西のパートナーと結婚することになったので、結婚のタイミングで転職活動をしました」

ニュース番組『わたしとニュース』の取材に答えてくれたのは、2年ほど前、北陸地方の会社を寿退社したという30代前半の男性Aさん。京都で働いていたパートナーは同じ会社で勤務を続け、結婚を機にAさんが大阪府内の企業に転職した。

Aさん「妻は明言しませんでしたが、現職を続けられることは結婚の前提条件だったと思います」

主に20代向けの転職サービスには、こうした寿退社男子の転職相談が寄せられているという。

寿退社を選択した男性たちのケース

転職サービス「第二新卒エージェントneo」リーベルキャリア事業部 相良亘事業部長は「パートナーの方が公務員等で勤務地を変えられないケースもある。（パートナーに合わせての転職は）6：4くらいでまだ女性の方が多いという印象はあるが、それくらいの割合になってきている肌感覚」と現状を話した。

近年は女性の方が高年収のケースも多く、コロナ禍を境にプライベートを重視する男性が増えてきたことも寿退社男子増加の背景にあるという。

男性の寿退社にはどのようなケースがあるのだろうか？

「第二新卒エージェントneo」には「パートナーが神奈川県で教員をしているので神奈川か東京を拠点に仕事をしたい」「結婚でパートナーの持ち家（マンション）がある埼玉県に引っ越すために群馬から転職希望」「妻の仕事が軌道に乗っていて仕事ができる環境を整えたいので寿退社する」などの相談が寄せられているという。

キャリアの相談サービス「JobQTown」に寄せられたコメントによると、大企業に勤める妻の東京本社への転勤に合わせて夫が仕事を辞めて一旦専業主夫となり、その後残業がない仕事を見つけて妻の仕事を支えているケースもあるという。

ここまでの話を受けて、ハーバード大学医学部准教授の内田舞氏は「職場では“女性はいつ辞めるかわからない存在”と見なされてきた時代が長く、働く中で『自分の貢献』を証明し続けることが求められていた。国際社会と比べると人材の流動性が低い日本の労働環境の中で、女性は辞めたくないのはもちろん、『辞めたら戻れない』という現実にも多くの方が直面している。一方で、男性は『辞めない前提』で働くことが期待され、その役割から外れる選択自体が見えない時代が長かった。だが、ここまでで聞いた例においては、そのしがらみ・型から外れているカップルや（これまでなかった）男性の選択を聞くことができた。日本社会の労働環境に男女という性別の枠を超えてちょっとした変化を起こしてくれるのではないか」と期待を寄せた。



寿退社した妻の転職はかなり買い叩かれる

ニッセイ基礎研究所 人口動態シニアリサーチャー 天野馨南子氏によると、寿退社男子は特に今、地方を中心に増えているという。

背景には、地方から上京する女性が増え続け、若い男性が地方で余り気味になる中、上京した女性と地方在住の男性がマッチングアプリで出会うケースが増加している点が挙げられるという。両者が結婚すると「生涯の世帯所得を落とさないためにどちらが転職すると有利か」を合理的に考え、地方の男性が「寿退社」を選択するケースがあるというのだ。

寿退社したという30代前半の男性Aさんも「世帯における妻の収入依存が上がったこと。結婚適齢期で寿退社した妻の転職はかなり買い叩かれる（いつ産休とるか分からないので）」と、寿退社男子が増えつつある現状について考察する。

地方から女性も男性も流出していく事態に対し内田氏は「地域で育てた男性が結婚を機に女性の就労に合わせて首都圏に出ていってしまうということで、悩みを抱えている地域の企業もあるだろう。だが、個人の側から見ると『家族としての最適解』を探しているのだろう」と述べた。

（『わたしとニュース』より）