¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¡ÊÁýÅÄ¥æ¥ê¥ä/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¸µ¡¹¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÀ¤³¦¤ÎÈëÌô¤À¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¼Ò¸ò¤Î¾ì¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤òÀ¸¤ó¤À¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ï¥«¥Õ¥§¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Þ¤Ç¡£Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¶á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Îò»Ë¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬°ìËÜ¤ÎÀþ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª ÆþÌç½ñ¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìºý¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÅÁÇÅ
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢17À¤µª¸åÈ¾¡£¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯ÂçÁªÄë¸ô¤ÎµÜÄî¤Ç½é¤á¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÄë¸ô¤È¤Ï¿ÀÀ»¥í¡¼¥Þ¹ÄÄë¤ÎÁª½Ð¸¢¤ò¤â¤Ä½ô¸ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÂçÁªÄë¸ô¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¡Êºß°Ì1640¡Á1677¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åì¥×¥í¥¤¥»¥ó¤ò¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î»ÙÇÛ¤«¤é²òÊü¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÈÏÂ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦³°¸ò¤ò¤·¡¢½¡¶µÅª¤Ë¤Ï´²ÍÆºö¤ò¤È¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¥æ¥°¥Î¡¼¡Ê¥«¥ë¥ô¥¡¥óÇÉ¤Î¿·¶µÅÌ¡Ë¤ÎË´Ì¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¼«¹ñ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÈ÷·³¤òÀßÃÖ¤·¡¢°ì»þ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥®¥Ë¥¢¤Ë¿¢Ì±¤ò»î¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¤Î¤Á¤Î¥×¥í¥¤¥»¥ó²¦¹ñ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÂç¡×ÁªÄë¸ô¤È¾Î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¢¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥¤¥Ä³ÆÃÏ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ï¥¦¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥ÄËÌÉô¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Î¾¦¿Í¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄÆîÉô¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¾¦¿Í¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ï¥¦¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1721Ç¯¤Î¤³¤È¡£¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯ÂçÁªÄë¸ô¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à1À¤¡Ê¥×¥í¥¤¥»¥ó²¦ ºß°Ì1713¡Á1740¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ï¥¦¥¹¤ò±Ä¶È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢²ÈÄÂ¤òÌµ½þ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¸¢¤ò¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¤ËÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£²¦°Ì¤ò·Ñ¤¤¤ÀÂ©»Ò¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò2À¤¡ÊÂç²¦ ºß°Ì1740¡Á1786¡Ë¤Î»þÂå¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ù¥ë¥ê¥ó»Ô³¹ÃÏ°è¤Ë¤Ï10¸®¤¢¤Þ¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ï¥¦¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ù³°¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤½¤³¤ÇÄ®¤Î¿Í¡¹¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÄê´ü´©¹ÔÊª¡Ø¿·´ñ¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤âÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢¡Ö½¾Íè¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ê¤¿¤ë¤â¤Î¥É¥¤¥Ä¤ËÅÐ¾ì¡£°û¤ßÊª¤ò°û¤ß¤Ä¤ÄÃÌ¾Ð¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¡×¡Ê¡ØALL ABOUT COFFEE¡ÙTBS¥Ö¥ê¥¿¥Ë¥«¡Ë ¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ÒÂç²¦¤¬¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¸Æ¦¤ò³°¹ñ¿Í¤Î¾¦¿Í¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÍ¢Æþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿³Û¤ÎÂå¶â¤¬³°¹ñ¿Í¤Î¾¦¿Í¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢¼«¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤¬³¤³°¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ÒÂç²¦¤Ï¡¢¾ÃÈñÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä³ÆÃÏ¤Î½ô¸ô¤ÎµÜÄî¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎßäÀù´ï¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ý¥Ã¥È¤ä¥«¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÆ«´ï¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Þ¥¤¥»¥ó¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÈìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿ºÇ¹âµé¤Î¥«¥Ã¥×¤È¥½¡¼¥µ¡¼¡Ê»®¡Ë¤¬À½Â¤¤µ¤ì¡¢µÜÄî¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ®Â²¤ò¤Ï¤¸¤áÍµÊ¡¤Ê¿Í¡¹¤Ï¡¢µÜÄî¤ËÊï¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¿¤·¤Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
