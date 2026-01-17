FRAY I.D×八木アリサ♡花咲く2026年春コレクション先行予約開始
FRAY I.Dから、春の訪れを感じさせる2026年スプリングコレクション「PETAL BLOOM」が到着。モデル八木アリサさんを起用した最新ビジュアルとともに、WEB先行予約が2026年1月21日(水)12:00よりスタートします。花びらの重なりや春の光を思わせる軽やかな素材使い、洗練されたカラーパレットが、日常にそっと華やぎをプラス。都会的でフェミニンなFRAY I.Dらしい春の装いに注目です♡
花びらから着想した春の世界観
「PETAL BLOOM」は、折り重なるラッフルフリルや葉脈のように繊細なレース、ボタニカルプリントが印象的。
シアー素材を重ねることで生まれる透明感と奥行きが、春の空気をまとうような軽やかさを演出します。
ポルカドットやカットワークレース、リネンミックス素材など、どこかレトロでアートな要素を取り入れつつ、都会的で洗練されたフェミニンスタイルを提案します。
シトラスイエロー、ライムグリーン、ブラッシュピンクに、モカブラウンを効かせたカラーパレットが、ポジティブさと上品さを両立。
彩りと質感で魅せるラインアップ
＜ラインナップ＞
・Knit tops13,970円
・Dress25,300円
＜ラインナップ＞
・Blouse12,980円
・Pants14,960円
・Shoes18,150円
・Bag17,600円
＜ラインナップ＞
・Dress23,980円
・Bag30,800円
・Shoes17,600円
＜ラインナップ＞
・Coat33,990円
・Blouse19,910円
・Pants16,940円
・Bag17,600円
・Socks参考商品
＜ラインナップ＞
・Blouse16,940円
・Pants17,930円
・Bag17,600円
＜ラインナップ＞
・Tops15,950円
・Skirt15,950円
・Shoes17,600円
＜ラインナップ＞
・Knit tops18,920円
・Camisole14,960円
・Pants(Setup Items)39,600円
・Necklace(Belt)6,600円
・Shoes18,150円
＜ラインナップ＞
・Coat39,600円
・Dress22,440円
・Bag18,480円
・Earring8,800円
＜ラインナップ＞
・Blouse17,600円
・Tops9,900円
・Pants20,900円
・Shoes17,600円
＜ラインナップ＞
・Dress24,970円
・Bag17,600円
※価格は全て税込み表記
先行予約と販売スケジュール
2026年1月21日(水)12:00より、FRAY I.Dオフィシャルオンラインサイト、USAGI ONLINE、MASH STOREにてWEB先行予約を受付開始。
各アイテムは商品詳細ページに記載の予定納期にもとづき、順次販売されます。春のワードローブをいち早く迎えたい方は、ぜひこの機会をチェックして。
春をまとうFRAY I.Dの新提案
花のように個性が咲くFRAY I.Dの2026年春コレクションは、装いに前向きなエネルギーと洗練をもたらしてくれる存在。
八木アリサさんが纏うビジュアルは、日常に寄り添いながらも特別感を感じさせるスタイルばかりです。軽やかな素材と美しい色彩で、春の始まりを自分らしく楽しんで♪
気になるアイテムは、先行予約で早めにチェックするのがおすすめです。