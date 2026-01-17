FRAY I.D×八木アリサ♡花咲く2026年春コレクション先行予約開始

FRAY I.Dから、春の訪れを感じさせる2026年スプリングコレクション「PETAL BLOOM」が到着。モデル八木アリサさんを起用した最新ビジュアルとともに、WEB先行予約が2026年1月21日(水)12:00よりスタートします。花びらの重なりや春の光を思わせる軽やかな素材使い、洗練されたカラーパレットが、日常にそっと華やぎをプラス。都会的でフェミニンなFRAY I.Dらしい春の装いに注目です♡

花びらから着想した春の世界観

「PETAL BLOOM」は、折り重なるラッフルフリルや葉脈のように繊細なレース、ボタニカルプリントが印象的。

シアー素材を重ねることで生まれる透明感と奥行きが、春の空気をまとうような軽やかさを演出します。

ポルカドットやカットワークレース、リネンミックス素材など、どこかレトロでアートな要素を取り入れつつ、都会的で洗練されたフェミニンスタイルを提案します。

シトラスイエロー、ライムグリーン、ブラッシュピンクに、モカブラウンを効かせたカラーパレットが、ポジティブさと上品さを両立。

彩りと質感で魅せるラインアップ

＜ラインナップ＞

・Knit tops13,970円

・Dress25,300円

＜ラインナップ＞

・Blouse12,980円

・Pants14,960円

・Shoes18,150円

・Bag17,600円

＜ラインナップ＞

・Dress23,980円

・Bag30,800円

・Shoes17,600円

＜ラインナップ＞

・Coat33,990円

・Blouse19,910円

・Pants16,940円

・Bag17,600円

・Socks参考商品

＜ラインナップ＞

・Blouse16,940円

・Pants17,930円

・Bag17,600円

＜ラインナップ＞

・Tops15,950円

・Skirt15,950円

・Shoes17,600円

＜ラインナップ＞

・Knit tops18,920円

・Camisole14,960円

・Pants(Setup Items)39,600円

・Necklace(Belt)6,600円

・Shoes18,150円

＜ラインナップ＞

・Coat39,600円

・Dress22,440円

・Bag18,480円

・Earring8,800円

＜ラインナップ＞

・Blouse17,600円

・Tops9,900円

・Pants20,900円

・Shoes17,600円

＜ラインナップ＞

・Dress24,970円

・Bag17,600円

※価格は全て税込み表記

先行予約と販売スケジュール

2026年1月21日(水)12:00より、FRAY I.Dオフィシャルオンラインサイト、USAGI ONLINE、MASH STOREにてWEB先行予約を受付開始。

各アイテムは商品詳細ページに記載の予定納期にもとづき、順次販売されます。春のワードローブをいち早く迎えたい方は、ぜひこの機会をチェックして。

春をまとうFRAY I.Dの新提案

花のように個性が咲くFRAY I.Dの2026年春コレクションは、装いに前向きなエネルギーと洗練をもたらしてくれる存在。

八木アリサさんが纏うビジュアルは、日常に寄り添いながらも特別感を感じさせるスタイルばかりです。軽やかな素材と美しい色彩で、春の始まりを自分らしく楽しんで♪

気になるアイテムは、先行予約で早めにチェックするのがおすすめです。