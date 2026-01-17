元HKT48のタレント田中美久（24）が16日に放送されたフジテレビ「ザ・共通テン!SP」（金曜後9・00）に出演。家での過ごし方にスタジオが衝撃を受けた。

今回は「みんなが見たい有名人の洗面所9連発SP」と題して放送され、田中の自宅の洗面所が紹介された。

午前8時に起床して洗面所にマグカップを持ってやってきた田中。洗面所でさゆを飲んでおり、スタジオからは「何飲んでるの?」「キッチンで飲まないの?」とびっくり。

洗面所で愛犬と戯れ、8時30分に洗顔や化粧水など準備が始まり「今日はですね、AKB48さんの20周年祝いでゲストで武道館に立たせていただくので」と予定を明かした。

そのため「リハ中も乾燥しないようにしっかり保湿していきます」とした。だが、「その前にTikTokをここで撮ります」と洗面所で撮影を始めた。洗面所で撮影する理由については「洗面台が一番盛れる」からだとした。

午前9時から撮影が始めたが、踊りのミスなどでうまくいかず画面上には「TAKE30」と表示されていた。すると「ヤバい…もう5時間たってる」とボヤいた。想像以上の時間にスタジオは「えぇー」と驚きに包まれた。

さらに1時間撮影し、ようやく納得のいく動画が完成した。この時点で洗面所で過ごした時間は7時間。武道館ライブが終了して午後10時に帰宅。帰宅後は1時間入浴してリラックスし、塗るパックなどでケア。さらに美顔器でマッサージしながら顔にスチームをあてた。画面に表示された時刻は午前1時。

そして、午前2時と表示された時は愛犬と戯れる姿が映し出され、ナレーションで「この日、洗面所にいた時間はトータルでおよそ10時間」と明かされた。これにはスタジオも「えぇーーー!?」と三度驚きに包まれた。