足に優しく馴染み、街にキラリと映える。進化したクラシック【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
細部まで繊細にアップグレード。進化したクラシックアイテム【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、クラシックな魅力を継承しながら、履き心地と機能性をさらに高めた一足。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ミッドソールとアウトソールの各パーツの硬度を見直すことで、クッション性とグリップ性を向上。インソールもEVAからPU素材に変更され、足裏の快適さが一段とアップしている。
→【アイテム詳細を見る】
「574」の特長である安定感のあるラストは、ホールド性を高めるようアップデートされ、美しいフォルムとともに足元をしっかり支える。アッパー構造も根本から見直され、パーツ数と工程を削減することで、足あたりがよりスムースに。フィット感が向上し、長時間の着用でも快適さが続く。
→【アイテム詳細を見る】
サドル部には洗練されたラインが施され、Nマークはリフレクター仕様で高級感を演出。細部まで磨き上げられた、進化した574。
細部まで繊細にアップグレード。進化したクラシックアイテム【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、クラシックな魅力を継承しながら、履き心地と機能性をさらに高めた一足。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ミッドソールとアウトソールの各パーツの硬度を見直すことで、クッション性とグリップ性を向上。インソールもEVAからPU素材に変更され、足裏の快適さが一段とアップしている。
→【アイテム詳細を見る】
「574」の特長である安定感のあるラストは、ホールド性を高めるようアップデートされ、美しいフォルムとともに足元をしっかり支える。アッパー構造も根本から見直され、パーツ数と工程を削減することで、足あたりがよりスムースに。フィット感が向上し、長時間の着用でも快適さが続く。
→【アイテム詳細を見る】
サドル部には洗練されたラインが施され、Nマークはリフレクター仕様で高級感を演出。細部まで磨き上げられた、進化した574。