「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」「ずっと使い回される」【U-23アジア杯】
目を疑うような“珍事”が反響を呼んでいる。
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、ヨルダンと対戦。延長戦を含む120分間で１−１、その後のPK戦を４−２で制し、セミファイナルに進出した。
そのPK戦で、滅多にお目にかかれないシーンがあった。日本の２人目を託されたFW道脇豊のキックは、相手GKアブデル・ラーマン・アル・タラルガにセーブされる。だが、敵守護神が喜んでいる間に、跳ね上がったボールがゴールに吸い込まれ、成功となったのだ。
派手なガッツポーズを見せていたアル・タラルガが茫然とした表情を浮かべたこのシーンには、SNS上で次のような声が上がった。
「はじめて見た」
「ミラクル！」
「今まで散々YouTubeとかで見てたネタみたいなPKをリアルタイムで見たらこんなおもろいんやな」
「こんなの動画でしか見たことないのに...マジであるんだ...」
「新たな珍プレーが生まれた瞬間」
「これずっと使い回される動画になった」
「こんな珍しいPK戦、なかなか見られないですわ（笑）」
「ある意味歴史に残るPK笑」
「サッカーで久しぶりに爆笑したわ」
「こんなことあるんだ！」
「GK泣いちゃう」
「こんなの見たことないぞ」
「そんな事ある？」
「ほんとに存在するんやこれ笑笑」
「これ永久に残るよこのゴール」
日本にとっては、まさに奇跡的な成功となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK戦で奇跡！日本の２番手が止められるも…相手GKが喜んでる間にまさかゴールイン
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、ヨルダンと対戦。延長戦を含む120分間で１−１、その後のPK戦を４−２で制し、セミファイナルに進出した。
そのPK戦で、滅多にお目にかかれないシーンがあった。日本の２人目を託されたFW道脇豊のキックは、相手GKアブデル・ラーマン・アル・タラルガにセーブされる。だが、敵守護神が喜んでいる間に、跳ね上がったボールがゴールに吸い込まれ、成功となったのだ。
派手なガッツポーズを見せていたアル・タラルガが茫然とした表情を浮かべたこのシーンには、SNS上で次のような声が上がった。
「ミラクル！」
「今まで散々YouTubeとかで見てたネタみたいなPKをリアルタイムで見たらこんなおもろいんやな」
「こんなの動画でしか見たことないのに...マジであるんだ...」
「新たな珍プレーが生まれた瞬間」
「これずっと使い回される動画になった」
「こんな珍しいPK戦、なかなか見られないですわ（笑）」
「ある意味歴史に残るPK笑」
「サッカーで久しぶりに爆笑したわ」
「こんなことあるんだ！」
「GK泣いちゃう」
「こんなの見たことないぞ」
「そんな事ある？」
「ほんとに存在するんやこれ笑笑」
「これ永久に残るよこのゴール」
日本にとっては、まさに奇跡的な成功となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK戦で奇跡！日本の２番手が止められるも…相手GKが喜んでる間にまさかゴールイン