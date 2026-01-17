ダウ平均は小幅安 トランプ大統領の発言に翻弄＝米国株概況
NY株式16日（NY時間16:23）（日本時間06:23）
ダウ平均 49359.33（-83.11 -0.17%）
S＆P500 6940.01（-4.46 -0.06%）
ナスダック 23515.39（-14.63 -0.06%）
CME日経平均先物 53835（大証終比：-225 -0.42%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅安。本日はトランプ大統領の発言に市場は翻弄された。大統領は次期ＦＲＢ議長の最有力候補だったハセット国家経済会議（ＮＥＣ）委員長について、指名に消極的な姿勢を示した。「ハセット委員長がＮＥＣ委員長を離れれば政権にとって最も有力な経済メッセージの発信者の１人を失うことになる。正直に言えば、私は彼にいまのポストに留まってほしい」と語った。
また、トランプ大統領はグリーンランドに関して、「協力しない国には関税を課すかもしれない。国家安全保障のためにグリーンランドが必要だからだ」と述べ、欧州各国が応じなければ関税を課す可能性に言及していた。
明日からの３連休を前に、市場では様子見の雰囲気も広がる中、米株式市場は大統領の発言に敏感に反応している。なお、次期ＦＲＢ議長の最有力候補はウォーシュ元ＦＲＢ理事に変わっているようだ。
前日は半導体株の上昇を追い風に米株式市場は上昇。台湾のＴＳＭＣの好決算が相場をけん引したほか、米国と台湾が貿易協定に合意したことも支援材料となった。一部からは、多くはＴＳＭＣが担うことが想定されるが、ＴＳＭＣの新たな米国投資公約の実現には１０年以上かかる可能性があるとの指摘も出ている。
一部からは、「ファンダメンタルズは非常に健全で、平均を上回る利益の伸び、利益率、売上高、そして年内のＦＲＢの追加利下げの可能性はすべてポジティブだ」との声が出ている。ただ、利下げに関しては、今月これまでに発表になっている指標からは、早期利下げ期待は後退。早くても６月というのがコンセンサスとなっている模様。
一方、慎重な見方も出ており、高バリュエーションが失望に対する脆弱性を高めていることや、個人投資家の株式保有が過去最高水準に達していること、そして米国では中間選挙を控えてボラティリティが高まる可能性がある点がリスクとして挙げられている。
そのほか、今週もイランやグリーンランドを巡る地政学リスクの高まりから、ＦＲＢの独立性への懸念まで、ワシントン発の様々なニュースに市場は翻弄された。
建築資材卸のＱＸＯ＜QXO＞が下落。増資計画と１０－１２月期（第４四半期）の暫定決算が伝わった。１株２３．８０－２４．００ドルで約７億５０００万ドルの資金調達を目指している。
ＨＰ＜HPQ＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を従来の２６ドルから１９ドルに引き下げた。
地銀のリージョンズ＜RF＞が決算を受け下落。１株利益が予想を下回ったほか、貸出残高が予想を下回ったことが嫌気されている模様。
食品のクラフト・ハインツ＜KHC＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を２４ドルに設定した。
電力システムを構築のＧＥベルノバ＜GEV＞が上昇。トランプ大統領と米北東部の州知事が電力網運営会社に緊急の電力入札実施を指示する方針と伝わっていたが、最も明確な勝者は同社だとの指摘。
カストディアンのステート・ストリート＜STT＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、通期ガイダンスで経費が約３－４％の増加を見込んでいる点を嫌気している模様。また、ＮＩＩの見通しも１桁台前半の増加に留まっている。
ダウ平均 49359.33（-83.11 -0.17%）
S＆P500 6940.01（-4.46 -0.06%）
ナスダック 23515.39（-14.63 -0.06%）
CME日経平均先物 53835（大証終比：-225 -0.42%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅安。本日はトランプ大統領の発言に市場は翻弄された。大統領は次期ＦＲＢ議長の最有力候補だったハセット国家経済会議（ＮＥＣ）委員長について、指名に消極的な姿勢を示した。「ハセット委員長がＮＥＣ委員長を離れれば政権にとって最も有力な経済メッセージの発信者の１人を失うことになる。正直に言えば、私は彼にいまのポストに留まってほしい」と語った。
また、トランプ大統領はグリーンランドに関して、「協力しない国には関税を課すかもしれない。国家安全保障のためにグリーンランドが必要だからだ」と述べ、欧州各国が応じなければ関税を課す可能性に言及していた。
明日からの３連休を前に、市場では様子見の雰囲気も広がる中、米株式市場は大統領の発言に敏感に反応している。なお、次期ＦＲＢ議長の最有力候補はウォーシュ元ＦＲＢ理事に変わっているようだ。
前日は半導体株の上昇を追い風に米株式市場は上昇。台湾のＴＳＭＣの好決算が相場をけん引したほか、米国と台湾が貿易協定に合意したことも支援材料となった。一部からは、多くはＴＳＭＣが担うことが想定されるが、ＴＳＭＣの新たな米国投資公約の実現には１０年以上かかる可能性があるとの指摘も出ている。
一部からは、「ファンダメンタルズは非常に健全で、平均を上回る利益の伸び、利益率、売上高、そして年内のＦＲＢの追加利下げの可能性はすべてポジティブだ」との声が出ている。ただ、利下げに関しては、今月これまでに発表になっている指標からは、早期利下げ期待は後退。早くても６月というのがコンセンサスとなっている模様。
一方、慎重な見方も出ており、高バリュエーションが失望に対する脆弱性を高めていることや、個人投資家の株式保有が過去最高水準に達していること、そして米国では中間選挙を控えてボラティリティが高まる可能性がある点がリスクとして挙げられている。
そのほか、今週もイランやグリーンランドを巡る地政学リスクの高まりから、ＦＲＢの独立性への懸念まで、ワシントン発の様々なニュースに市場は翻弄された。
建築資材卸のＱＸＯ＜QXO＞が下落。増資計画と１０－１２月期（第４四半期）の暫定決算が伝わった。１株２３．８０－２４．００ドルで約７億５０００万ドルの資金調達を目指している。
ＨＰ＜HPQ＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を従来の２６ドルから１９ドルに引き下げた。
地銀のリージョンズ＜RF＞が決算を受け下落。１株利益が予想を下回ったほか、貸出残高が予想を下回ったことが嫌気されている模様。
食品のクラフト・ハインツ＜KHC＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を２４ドルに設定した。
電力システムを構築のＧＥベルノバ＜GEV＞が上昇。トランプ大統領と米北東部の州知事が電力網運営会社に緊急の電力入札実施を指示する方針と伝わっていたが、最も明確な勝者は同社だとの指摘。
カストディアンのステート・ストリート＜STT＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、通期ガイダンスで経費が約３－４％の増加を見込んでいる点を嫌気している模様。また、ＮＩＩの見通しも１桁台前半の増加に留まっている。