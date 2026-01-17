米１０年債利回り上昇 トランプ大統領の発言に翻弄＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間06:30）
米2年債 3.595（+0.030）
米10年債 4.227（+0.058）
米30年債 4.837（+0.041）
期待インフレ率 2.319（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。本日の市場はトランプ大統領の２つの発言に翻弄。１つは、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長には「現職に留まってほしい」との言及と、もう１つは、「グリーンランドに関して複数国に関税を課す可能性ある」との言及。
ハセット委員長が議長候補から完全に外れたことを正式に示すものではないものの、同氏が議長に就任した場合のリスクは後退した格好。ドル高と伴に利回りも上昇した。
２－１０年債の利回り格差は+６３（前営業日：+６０）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
