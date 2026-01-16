エルメス財団が、The 5th Floorのディレクター岩田智哉をゲスト・キュレーターに迎え、作曲家アンドリウス・アルチュニアンの日本初個展「Obol」を銀座エルメスで開催する。期間は、2月20日から5月31日まで。入場は無料となっている。

アンドリウス・アルチュニアンは1991年、アルメニア／リトアニア生まれのアーティスト・作曲家。「聴く」ことのハイブリッドな形式、生活に根ざした知識や現代的な宇宙論といったテーマを扱う。時間性や共鳴、オルタナティブな世界の秩序を実験的に探究。インスタレーション、映像、パフォーマンスを通じて、音楽的／政治的な調和という概念そのものに疑問を提示している。2022年の第59回ヴェニス・ビエンナーレにおいて、アルメニア・パビリオン代表を務め、また、第14回上海ビエンナーレ、第17回リヨン・ビエンナーレに参加するなど精力的に活動を行っている。

岩崎智哉は、東京藝術大学大学院を修了後、アジア各地のオルタナティブスペースを訪れ、それぞれの土地のアートシーンにおけるオルタナティブとインステテューションのダイナミズムに関する研究を行う。また自身も「The 5th Floor」というスペースを運営し、オルタナティブの可能性を模索している。

「Obol」では、アルチュニアンが想像する「冥界の未来」テーマにしたアートワークを展示。「地下レイヴの美学」を取り入れた作品やインスタレーションを通し、秘教的文献や神話の断片、トランス、消失といったイメージを再構成し、時間や未来、神話をめぐる問いを空間に落とし込んだ。作品制作には、かつて神聖なものとして扱われ、現代では一般的にも用いられる物質「瀝青」を使用。また会場では同氏の重層的な音楽を流して空間全体に一体感を持たせた。そのほか、展示空間には神話に登場する冥界の渡し守カロンにまつわる銀貨や蛇、神話的図像を配置し「冥界者のクラブ」を想起させる構成に仕上げている。

個展の開催に際して、スタッフによる展覧会鑑賞ツアーも行う。キュレーターの岩田智哉によるギャラリーツアーは2月27日または3月6日の17:00から行う。また会場スタッフによるガイドツアーは、3月20日以降の毎週金曜日17:00から開催する。いずれも事前予約は不要となっている。アルチュニアンによるイベントも開催予定。詳細決定次第、公式サイトで告知する。

◼️「Obol」アンドリウス・アルチュニアン

開催期間：2026年2月20日（金）〜2026年5月31日（日）

開館時間：11:00〜19:00 (入場は18:30まで)

休館日：水曜日

会場：銀座メゾンエルメス ル・フォーラム8・9階

所在地：東京都中央区銀座5-4-1

主催：エルメス財団

協力：東京日仏会館

入場：無料