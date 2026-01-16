コンバース、三津家貴也プロデュースのランニングシューズを発売　厚底ソールを初採用

「コンバース（CONVERSE）」が、パフォーマンスランニングシューズライン「コンバース ランニング（CONVERSE RUNNING）」の2026年春夏シーズンの新作として、ブランド初の厚底ソールを採⽤した新型モデル「CONS RUNBOUNCE / 3itsuka」を発売する。同モデルのプロデュースを担当したランニングアドバイザー 三津家貴也の公式サイトで1⽉23⽇まで先⾏予約を受け付けており、2月中旬からコンバース公式オンラインストア、全国のコンバース⼀部取扱店舗で順次取り扱う。

【画像をもっと見る】

同シューズは、三津家の「今までにない、⼼地よい厚底トレーニングシューズを作りたい」という要望をきっかけに開発がスタート。ミッドソールに「SUPER CRITICAL FOAM」を、内部にシャンクを備え、アッパーには三津家のこだわりを反映した「テクニカルシングルメッシュ」を採⽤した。また、三津家が推奨する、⾝体への負担を軽減しエネルギーロスを抑える「ミッドフット⾛法（⾜裏全体での着地）」のフォームを自然に習得できるようドロップを8mmに設定。インソールには、「3itsuka」のモノグラムロゴをプリントした。ホワイト／オレンジ 、オフホワイト、ブラックモノクロームの全3色を展開し、価格は各1万9800円。