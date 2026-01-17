日テレ女子アナ「この格好で都内を練り歩くのは、やや強い気持ちが必要」 コスプレがかわいすぎ！
日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが15日、インスタグラムを更新し、この日出演する『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）のオフショットとして、キュートなお笑い芸人・ひょっこりはんのコスプレを披露した。
【写真】岩田絵里奈アナ、コスプレ姿が衝撃的（6枚）
『ぐるナイ』の人気企画「ゴチになります」新シリーズの新メンバーが発表されたこの日。実は昨年も中継先からピコ太郎とすぎちゃんのコスプレを披露していた岩田だが、今年はひょっこりはんの姿を披露。「今年の新メンバー発表中継は、ひょっこりはん。 この格好で都内を練り歩くのは、やや強い気持ちが必要でしたね。笑」と、強いメンタルが必要だった仕事のようだ。
ただ、おかっぱ頭に眼鏡姿の岩田アナは、ノリノリのようで、ひょっこりはんの戸を開けるポーズもカメラに向かって決めている。また、投稿をスワイプしていくと最後は動画で、岩田アナがひょっこりはんになっていく過程が動画で収められており、おかっぱ頭の自身を鏡越しに見て、思わず口元を手で押さえて笑うかわいらしい姿も垣間見せている。
■岩田絵里奈
1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビへ入社。現在は『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『シューイチ』などに出演中。
引用：「岩田絵里奈」インスタグラム（＠erina_iwata）
