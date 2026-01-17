いしだ壱成、父親・純一の写真を公開　※「いしだ壱成」インスタグラム

写真拡大

　俳優のいしだ壱成が15日までにインスタグラムを更新。父・石田純一のデビュー前の写真を公開すると、ファンから「若っ！」「めちゃくちゃかっこいい」などの反響が寄せられた。

【写真】“これはモテる”石田純一のデビュー前フォト

　いしだが「パパさん、Happy Birthday」と披露したのは14日に72歳の誕生日を迎えた父・純一の写真。投稿の1枚目はカメラに笑顔を見せる現在の石田の姿が、そして2枚目には20歳ごろの若々しい石田の姿が収められている。

　投稿の中でいしだは2枚目の投稿について「先日実家に帰省したときに古いアルバムから発掘した、デビュー前の若かりし頃のパパさんです」と説明し、続けて「僕はまだお腹の中にいる時だそうなので、20歳頃だと思われます！」とコメント。そして「くれぐれも健康に気をつけて、まだまだ頑張ってくださいよう」と石田にメッセージを贈っている。

　いしだが披露した父・純一の若かりし頃の写真に、ファンからは「写真若っ！かっこいい！！」「若き純一さん、めちゃくちゃかっこいいですね！」「これはモテる」といった声が集まっている。

■いしだ壱成（いしだ いっせい）
1974年12月7日生まれ。東京都出身。ドラマ『悲しいほどお天気』でデビューし、以降『ひとつ屋根の下』（フジテレビ系）シリーズ、『未成年』（TBS系）、『聖者の行進』など数多くの話題作に出演。2023年には主演映画『散歩屋ケンちゃん』で父・石田純一と初共演を果たしている。

引用：「いしだ壱成」インスタグラム（＠issei_ishida.official）