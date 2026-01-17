石田純一、ロン毛の“デビュー前”フォトに「若っ！」「かっこいい」の声 息子・壱成が公開
俳優のいしだ壱成が15日までにインスタグラムを更新。父・石田純一のデビュー前の写真を公開すると、ファンから「若っ！」「めちゃくちゃかっこいい」などの反響が寄せられた。
【写真】“これはモテる”石田純一のデビュー前フォト
いしだが「パパさん、Happy Birthday」と披露したのは14日に72歳の誕生日を迎えた父・純一の写真。投稿の1枚目はカメラに笑顔を見せる現在の石田の姿が、そして2枚目には20歳ごろの若々しい石田の姿が収められている。
投稿の中でいしだは2枚目の投稿について「先日実家に帰省したときに古いアルバムから発掘した、デビュー前の若かりし頃のパパさんです」と説明し、続けて「僕はまだお腹の中にいる時だそうなので、20歳頃だと思われます！」とコメント。そして「くれぐれも健康に気をつけて、まだまだ頑張ってくださいよう」と石田にメッセージを贈っている。
いしだが披露した父・純一の若かりし頃の写真に、ファンからは「写真若っ！かっこいい！！」「若き純一さん、めちゃくちゃかっこいいですね！」「これはモテる」といった声が集まっている。
■いしだ壱成（いしだ いっせい）
1974年12月7日生まれ。東京都出身。ドラマ『悲しいほどお天気』でデビューし、以降『ひとつ屋根の下』（フジテレビ系）シリーズ、『未成年』（TBS系）、『聖者の行進』など数多くの話題作に出演。2023年には主演映画『散歩屋ケンちゃん』で父・石田純一と初共演を果たしている。
引用：「いしだ壱成」インスタグラム（＠issei_ishida.official）
