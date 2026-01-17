椎名桔平、突然の“アフロヘア”に驚きの声「びっくり」「ファンキーですね」
俳優の椎名桔平が15日、自身のインスタグラムを更新。突然のアフロヘア姿を披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。
【写真】椎名桔平、61歳の近影に驚きの声「若返ってる！」「30代ぐらいの人かと」
椎名は投稿で「3月6日から踊ってます！ お楽しみに」とコメント。映画『スペシャルズ』（3月6日公開）のオフショットとして、劇中でのアフロヘア姿を披露した。
コメント欄には「どうしたその髪型」「びっくりしました」「ファンキーですね」「貴重なオフショット！！」「3月6日が待ち遠しいです」といった声が相次いで寄せられ、インパクトの強いビジュアルに注目が集まっている。
映画『スペシャルズ』は、かつて“ダンス経験がある”という理由だけで集められた伝説の殺し屋たちが主人公。裏社会の大物を狙う暗殺計画のため、ダンス大会への出場を目指してチームを組むものの、実は全員がダンス初心者。挫折を重ねる中で、ある少女との出会いをきっかけにダンスの魅力に目覚め、次第に“スペシャルな5人”へと成長していく姿が描かれる。
引用：「椎名桔平」インスタグラム（＠kippeishiina）
