アフロの椎名桔平　※「椎名桔平」インスタグラム

写真拡大

　俳優の椎名桔平が15日、自身のインスタグラムを更新。突然のアフロヘア姿を披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。

　椎名は投稿で「3月6日から踊ってます！　お楽しみに」とコメント。映画『スペシャルズ』（3月6日公開）のオフショットとして、劇中でのアフロヘア姿を披露した。

　コメント欄には「どうしたその髪型」「びっくりしました」「ファンキーですね」「貴重なオフショット！！」「3月6日が待ち遠しいです」といった声が相次いで寄せられ、インパクトの強いビジュアルに注目が集まっている。

　映画『スペシャルズ』は、かつて“ダンス経験がある”という理由だけで集められた伝説の殺し屋たちが主人公。裏社会の大物を狙う暗殺計画のため、ダンス大会への出場を目指してチームを組むものの、実は全員がダンス初心者。挫折を重ねる中で、ある少女との出会いをきっかけにダンスの魅力に目覚め、次第に“スペシャルな5人”へと成長していく姿が描かれる。

