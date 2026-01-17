『DREAM STAGE』初回 朝ドラ女優登場にネット驚き「『虎に翼』の人か」「全然キャラが違ってすごい」
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第1話が16日に放送され、2024年放送の連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合）に出演していた女優のハ・ヨンスが登場すると、ネット上には「別人みたい」「雰囲気違う!!」「全然キャラが違ってすごい」といった声が集まった。
【写真】連続テレビ小説『虎に翼』に出演していたハ・ヨンス
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を爽快かつ痛快に活写する。
数多のグループがひしめき、しのぎを削るK-POPの世界。中でもひと際注目を集めるのが、新人ボーイズグループ「TORINNER」だ。韓国・仁川空港には、帰国した彼らを待ち受ける多くのファンが詰めかける。圧倒的センターのリョウ（岩瀬洋志）に次いで現れたのは、所属事務所「Bouquet Music」の代表を務めるチェ・ギヨン（イ・イギョン）。数々のスターを擁し、K-POP界の頂点に君臨する男だ。
一方、かつてある問題を起こして業界を追放された“元”音楽プロデューサー・吾妻潤も韓国に到着。彼は弱小芸能事務所を経営している元恋人に呼び出されていた…。
そんな第1話では冒頭から、吾妻の元恋人でイチかバチかで新人ボーイズグループ結成に大金をつぎ込んだ女性社長ナム・ハユン役でハ・ヨンスが登場。莫大な借金を抱えながらも吾妻を自身のビジネスに巻き込んでいくハユンを熱演した。
『虎に翼』では、日本統治下の朝鮮半島から法律を学ぶためにやってきた留学生チェ・ヒャンスクを演じていたハ・ヨンス。本作では『虎に翼』で演じたしとやかな留学生から一転、ド派手なファッションに身を包んだ勝ち気な女性社長を体現すると、ネット上には「『虎に翼』の人か。別人みたいだ」「ヒャンちゃんなの?!ぜんぜん雰囲気違う!!」「イメージ全然違ってびっくりした！」「しばらく気づかなかった」「最初分からなかった〜！」「全然キャラが違ってすごい」などの反響が寄せられていた。
